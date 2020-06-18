До Печерського суду, де продовжують обирати запобіжний захист Мангеру, прийшли депутати від «Слуги народу»

На засідання до Печерського районного суду, де третій день продовжують обирати запобіжний захід голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру, прибули чотири депутати від «Слуги народу». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Йдеться про голову Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк Ігоря Василіва, а також Євгена Петруняка, Павла Фролова та Артема Дубнова.

Двері суду наразі зачинені. Журналісти і громадськість очікують назовні. Народних депутатів запустили за посвідченнями в приміщення суду, але не дозволили перебувати на засіданні – воно відбувається в закритому режимі

«Чому ми прийшли? Тому що, якщо випустять Мангера – нам залишається тут просто ночувати», – сказав Василів.

За словами депутатів, о 7-й ранку 19 червня спливає час, відведений на обрання запобіжного заходу, і Мангера можуть відпустити.

Пізніше кореспондент Радіо Свобода додав, що депутати незабаром залишили будівлю суду, не лишившись чекати рішення.

Спецпідрозділ СБУ зранку 16 червня затримав у лікарні в Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера, його привезти до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

Печерський районний суд Києва ухвалив 15 червня рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з іншим фігурантом справи Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер заперечує звинувачення.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

За даними СБУ, «у справі Гандзюк» наразі винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.