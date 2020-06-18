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18 червня 2020, Київ 11:33
Фотогалереї

Фоторепортаж: винних у вбивстві Гандзюк вимагали покарати під Офісом президента

17 червня Катерині Гандзюк мало виповнитися 35 років. У її день народження активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували мітинг біля Офісу президента з вимогою покарати винних у вбивстві.

За даними СБУ, «у справі Гандзюк» наразі винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Крім того, спецпідрозділ СБУ зранку 16 червня затримав у лікарні в Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера, його привезти до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду. За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з іншим фігурантом справи Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер заперечує звинувачення. Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.

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Деякі люди принесли квіти
3 Деякі люди принесли квіти
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Учасники акції скандували: &laquo;Хто замовив Катю Гандзюк?&raquo; і палили фаєри
5 Учасники акції скандували: «Хто замовив Катю Гандзюк?» і палили фаєри
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