Венедіктова передала «департамент війни» від Мамедова до Якубовського

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова забрала в свого заступника Гюндуза Мамедова керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГП. Відтепер ним керуватиме заступник Максим Якубовський.

Це закріплено в наказі №210, яким внесено зміни до наказу генпрокурора №458, що регулює розподіл обов’язків керівництва відомства.

Надалі Гюндуз Мамедов відповідатиме за стан організації роботи департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству та тренінгового центру прокурорів.

Максим Якубовський, окрім нового для себе «департаменту війни», керуватиме департаментом логістики, ресурсного та матеріально-технічного забезпечення; департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; департаментом інформаційних технологій. Окрім того, до його переліку обов’язків і надалі входитимуть управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи; координація діяльності заступників генерального прокурора та структурних підрозділів ОГП; взаємодія з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, також відомий як «департамент війни» створив попередній генеральний прокурор Руслан Рябошапка у жовтні 2019 року. Тоді ж заступником генерального прокурора став Гюндуз Мамедов.

Цей департамент здійснює нагляд за розслідуваннями злочинів, скоєних на тимчасово окупованій території Криму, Севастополя, Донбасу і в умовах збройного конфлікту.

Координатор у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова розкритикувала у фейсбуці рішення Ірини Венедіктової. Вона звернула увагу, що Якубовський «жодного досвіду у розслідуванні воєнних злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права не має, і жодної попередньої роботи про збереження інституційної пам‘яті і контакту з ключовими організаціями проведено не було».

У серпні 2020 року кілька правозахисних організацій в рамках Медійної ініціативи за права людини заявляли про тиск на департамент з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

У заяві вказувалось, що за неповний перший рік роботи департамент розробив стратегію розслідування злочинів війни на Донбасі, зробив можливим повноцінно розслідувати зв’язок між подіями 2014 року у Криму та на Донбасі, почав документування та підготовку доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.