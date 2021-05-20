В ОГП вітають схвалення закону про посилення відповідальності за воєнні злочини

В Офісі генерального прокурора вітають схвалення Верховною Радою в другому читанні і в цілому закону №2689, який передбачає імплементацію норм міжнародного гуманітарного та кримінального права в національне законодавство. Парламент передбачив у Кримінальному кодексі України відповідальність за найтяжчі злочини – агресію, геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності, вказують в ОГП.

«Уже понад сім років на території України триває збройний конфлікт, а правоохоронні та судові органи не можуть повною мірою оцінювати події у Криму та на Донбасі як воєнні злочини та злочини проти людяності. Наприклад, такі злочини, як незаконне та насильницьке переміщення осіб, примушування до служби в збройних силах країни-окупанта, віроломні вбивства, використання «живих щитів», які мали місце під час захоплення Криму, та інші будуть детально регламентовані кримінальним законодавством. Ухвалення цього законопроєкту – це можливість вести діалог із міжнародною спільнотою однією правовою мовою та важливий крок для зміни ситуації, прояв поваги до постраждалих від жорстоких дій держави-окупанта», – цитує сайт ОГП слова заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

В ОГП вказують, що деталізація в національному законодавстві серйозних порушень міжнародного гуманітарного права дозволить органам прокуратури та слідства давати належну кримінальну правову кваліфікацію злочинам, вчиненим на тимчасово окупованих територіях України та в умовах збройного конфлікту.

Крім того, кваліфікація злочинів, які до ухвалення цих норм розслідувалися за загальнокримінальними статтями, може бути змінена на відповідні види злочинів проти людяності з більш жорсткими правовими наслідками.

Документ також передбачає універсальну юрисдикцію притягнення до відповідальності воєнних злочинців, тобто правосуддя може здійснюватися в будь-якій країні незалежно від місця вчинення злочину та громадянства злочинця.