У СБУ пояснили, хто може позбавляти доступу до держтаємниці заступника генпрокурора

Припинити доступ до державної таємниці для заступника генерального прокурора має право керівник установи або особа, яка виконує його обов’язки. Про це повідомили в Службі безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відповідно до статті 27 «Закону про державну таємницю», рішення про надання доступу до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв ухвалюють керівники державних органів…Припинити доступ до державної таємниці заступникові генерального прокурора має право керівник установи або особа, яка виконує його обов’язки», – мовиться в повідомленні.

В СБУ додали, що питання припинення доступу до державної таємниці не підлягає погодженню зі спецслужбою.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

У липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

26 липня стало відомо, що Мамедов збирається написати заяву про звільнення за власним бажанням.