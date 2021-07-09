Венедіктова забрала в Мамедова всі департаменти – наказ про розподіл обов’язків

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим. Про це йдеться в наказі про розподіл обов’язків між керівництвом Офісу генерального прокурора від 8 липня.

Згідно з документом, Венедіктова залишила за собою питання:

загальної організації роботи

співпраці з Верховною Радою, Кабінетом міністрів, Офісом Президента, Радою національної безпеки і оборони України, Вищою радою правосуддя

координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності

патронатної служби

Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення

Департаменту кадрової роботи та державної служби

Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій

Департаменту міжнародно-правового співробітництва

Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту

Генеральної інспекції

управління інформаційної політики

управління забезпечення охорони державної таємниці

відділу внутрішнього аудиту та фінансового контролю

забезпечення взаємодії з міжнародними асоціаціями прокурорів та антикорупційних органів, Консультативною радою європейських прокурорів, Євроюстом, Інтерполом і Європолом

Інші департаменти розподілені між першим заступником Романом Говдою, заступниками Ігорем Мустецою, Олексієм Симоненком, Максимом Якубовським. Зокрема, Якубовський відповідатиме за роботу:

Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері

Спеціалізованої екологічної прокуратури

Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках

Цей документ також скасовує попередній наказ Венедіктової №458, згідно з яким за Мамедовим залишалися Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству та взаємодія з Тренінговим центром прокурорів України.

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2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.