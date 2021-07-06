Венедіктова розповіла правозахисникам, що причиною усунення Мамедова стали «секретні листи з СБУ» – Решетилова

Причиною того, що в Гюндуза Мамедова забрали контроль над департаментом щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, стали «листи від СБУ». Такі пояснення надала генпрокурорка Ірина Венедіктова правозахисникам та юристам, із якими зустрілась у понеділок ввечері. Про зміст розмови Радіо Свобода розповідала координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова, яка була присутня на зустрічі.

«Вона сказала, що причиною відсторонення Мамемода є якісь секретні листи, зміст яких вона звичайно не може розголошувати, тому що гриф таємно. І, мовляв, це не її ініціатива, а справа в листах з СБУ. Вона нас запевнила, що позитивно ставиться до Мамедова і його роботи», – розповіла правозахисниця.

Решетилова припускає, що оскільки лист надійшов від СБУ, то «швидше за все, це сигнали з Офісу президента». Уже були прецеденти, коли позбавлення доступу до держтаємниці використовувалось як інструмент впливу, додала вона.

«Це просто як інструмент розправи політичної. Ми не знаємо, що в цьому листі. І мені здається, це питання суспільного інтересу, тут не може бути держтаємниці. Якщо він вчиняв щось, що суперечить нацбезпеці – ми про це обов’язково повинні знати», – каже вона.

Венедіктова на зустрічі говорила, що не має значних претензій до роботи Мамедова, хоча вважає його розслідування подій навколо Іловайська 2014 року неефективним в контексті ролі українського військово-політичного командування, розповідає Решетилова.

За підсумками зустрічі «кожен залишився при своєму», каже координаторка Медійної ініціативи за права людини. Венедіктова запевнила правозахисників, під своїм керуванням не звільнятиме працівників департаменту та підзвітні раніше Мамедову прокурори залишаться на місцях.

На Мамедові зав'язана велика кількість контактів із громадянським суспільством, слідчими з інших країн, міжнародними організаціями. Тому правозахисники та розслідувачі побоюються, що його усунення суттєво позначиться на якості роботи департаменту, резюмує Решетилова.

Радіо Свобода надіслало 2 липня запит до СБУ з питанням, чи була залучена СБУ до позбавлення Мамедова доступу до державної таємниці? У вівторок редакції підтвердили, що цей запит у роботі.

Редакція також готує запит до Офісу президента з проханням прокоментувати, як на Банковій розцінюють ситуацію, що склалася навколо Мамедова та департаменту.

Окрім Ольги Решетилової з Медійної ініціативи за права людини, на зустрічі з генпрокуроркою Венедіктовою були присутні представники Міжнародного фонду «Відродження», Центру прав людини ZMINA, Кримської правозахисної групи, УГСПЛ та Адвокатської дорадчої групи.

2 липня відразу кілька правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію навколо Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора (відомого як «департамент війни»). Текст звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

Згідно з позицією активістів, рішення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підпорядкувати департамент собі «нівелює семирічну роботу організацій громадянського суспільства, міжнародної спільноти та самого Департаменту і ставить під загрозу справедливість і відновлення прав жертв найтяжчих міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України».

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

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