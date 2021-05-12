Офіс генпрокурора: за участь у конфлікті на Донбасі засудили 54 неповнолітніх

За участь у конфлікті на Донбасі засудили 54 неповнолітніх, заявив заступник генпрокурора України Гюндуз Мамедов в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

«За весь період збройного конфлікту засуджено 54 неповнолітніх громадян України за участь в НЗФ РФ. Частина з них проходила навчання в таких ВПК (військово-патріотичні клуби – ред.), які в 2014-2015 роках виникали стихійно, а пізніше вже почали працювати централізовано. Це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права», – заявив Мамедов.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.