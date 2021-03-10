Уряд виділив 16,5 млн грн постраждалим через бойові дії на Донбасі

Кабінет міністрів України виділив кошти для надання фінансової допомоги постраждалим через бойові дії на Донбасі, повідомила заступниця міністра розвитку економіки, йдеться в повідомленні на сайті уряду.

«З резервного фонду державного бюджету виділено 16 млн 506 тис. грн членам сімей 5 осіб, які загинули під час бойових дій, та 21 особи, які отримали інвалідність. Рішення уряду надає можливість частково компенсувати матеріальні та моральні збитки захисникам України та членам їх сімей», – йдеться в повідомленні.

Згідно з рішенням уряду, членам сім’ї загиблого буде виплачено допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на дату загибелі, а особам, що отримали інвалідність, залежно від групи – від 250 до 400 прожиткових мінімумів. Особам, що отримали І групу інвалідності, буде виплачено 400 прожиткових мінімумів для працездатних, II групу – 300 прожиткових мінімумів, III групу – 250 прожиткових мінімумів.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов 9 березня повідомив, що у кримінальних провадженнях щодо злочинів, пов’язаних із збройним конфліктом на Донбасі, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, 328 цивільних були поранені, а 197 людей загинули.

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.