Детектив НАБУ повідомив заступнику голови ОАСК про завершення досудового розслідування – ЦПК

Детектив Національного антикорупційного бюро повідомив про завершення досудового розслідування Євгенію Аблову, який є заступником голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Про це повідомляє Центр протидії корупції, співробітники якого 15 вересня бачили подію на власні очі.

«Аблов бігав від співробітника НАБУ коридорами Вищого антикорупційного суду, де судді мали обирати йому заставу й розглядати питання про відсторонення від адміністративної посади. Заступник голови ОАСК під час перерви між справами вийшов із засідання, однак біля зали засідань на нього чекав детектив. Розслідування справи про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК завершили ще у березні, проте Аблов ігнорував усі листи. Завдяки наполегливості НАБУ сьогодні він все ж підписав повідомлення про завершення досудового розслідування. Після цього Аблов втік із Вищого антикорупційного суду, забувши свій паспорт», – ідеться в повідомленні ЦПК в мережі Telegram.

6 вересня Вищий антикорупційний суд, у якому мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови Окружного адміністративного суду Києва, ухвалив рішення про його примусове доправлення до суду.

Слідчий суддя Антикорсуду постановив здійснити привід підозрюваного у судове засідання 15 вересня на 12:45.

Імені заступника голови ОАСК у суді не назвали. За даними «Центру протидії корупції», йдеться про Євгена Аблова.

Його і ще 11 осіб, зокрема голову ОАСК Павла Вовка, підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».