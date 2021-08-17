Служба зовнішньої розвідки хоче від ОАСК роз’яснення рішення по Семочку

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що звернулася до Окружного адміністративного суду Києва за роз’ясненням рішення про задоволення позову колишнього першого заступника голови СЗРУ Сергія Семочка про поновлення на посаді, та «залишає за собою право його оскаржити». Про це повідомила у фейсбуці пресслужба СЗРУ.

«Семочко був призначений на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки указом президента України №225/2018 від 31 липня 2018 року. На той час у СЗРУ була лише одна посада першого заступника, зайнята іншим військовослужбовцем. Попри відсутність у штаті вакантної посади, С.Семочко був призначений без дотримання відповідних вимог чинного законодавства. Порядок призначення С. Семочка на посаду та отримання ним відповідного грошового забезпечення під час служби в СЗРУ нині є предметом кримінального провадження. Суди всіх інстанцій досліджували лише питання звільнення та соціального захисту зазначеного військовослужбовця, не заглиблюючись у проблеми призначення, які розслідує ДБР. Ця ситуація змушує СЗРУ вирішувати залишену нам проблему в комплексі: забезпечуючи соціальний захист С.Семочка, як і будь-якого військовослужбовця, відстоювати об’єктивну істину і в законний спосіб вирішувати раніше створені проблеми», – йдеться в повідомленні.

Напередодні стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка про поновлення на посаді. Агентство «РБК-Україна» повідомило, що йдеться про поновлення Сесочка на військовій службі в СЗР і на посаді першого заступника голови служби.

Петро Порошенко, будучи президентом, звільнив Семочка з посади в 2019 році, після того, як журналісти з’ясували, що він і його родичі мають нерухомість на значні суми, які не відповідають їхнім офіційним доходам, а його дружина і ще кілька родичів отримали громадянство Росії після захоплення нею Криму. Семочко тоді заявляв, що не має стосунку до згаданих у розслідуванні будинків під Києвом, а його дружина має тільки українське громадянство.

Згаданий президентський указ у січні 2021 року за позовом Семочка скасував Верховний суд України з процедурних міркувань – «через порушення процедури підготовки указу», – і при цьому відмовив йому в задоволенні другої частину позову, а саме в поновленні його на посаді.

Перед тим, 2020 року, той же Верховний суд залишив аналогічний позов Семочка взагалі без розгляду.