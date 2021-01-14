Верховний суд не поновив Семочка на посаді в Службі зовнішньої розвідки – пресслужба

Верховний суд скасував указ п’ятого президента України Петра Порошенка про звільнення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, але не став поновлювати Семочка на цій посаді. Про це пресслужба Служби зовнішньої розвідки України повідомила у фейсбуці.

«Рішенням Верховного суду від 13 січня 2021 року позовну заяву громадянина Семочка С. О. задоволено частково: визнано протиправним і скасовано указ президента України П. Порошенка від 12 квітня 2019 року №143/2019 року «Про звільнення Семочка С. О. з посади Першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України» через порушення процедури підготовки указу. Водночас Верховним Судом відмовлено С. Семочку у задоволенні його позовних вимог про поновлення на посаді», – ідеться в повідомленні.

Сергій Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня 2018 року. У квітні 2019 року указом тодішнього президента Петра Порошенка Семочко був звільнений з посади.

У 2018 році щодо Сергія Семочка порушили провадження за статтею про незаконне збагачення за матеріалами розслідування програми «Наші гроші», в якому журналісти стверджували, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Сам тодішній посадовець заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом.

Також розслідувачі стверджували, що дружина Семочка та ще кілька членів його родини отримали російські паспорти після анексії Криму. Сергій Семочко наполягав, що його дружина є винятково громадянкою України.