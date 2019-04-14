Порошенко заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка звільнено з посади

Президент України Петро Порошенко заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнено з посади 12 квітня.

«Керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка звільнено у п’ятницю», – наголосив президент під час спілкування з журналістами на НСК «Олімпійський» 14 квітня, де він планував зустрітися зі своїм опонентом на президентських виборах Володимиром Зеленським. Останній на стадіоні не з’явився.

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Національне антикорупційне бюро України 3 жовтня 2018 року відкрило провадження щодо першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Провадження зареєстроване за статтею 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) за матеріалами журналістського розслідування програми «Наші гроші».

16 жовтня Служба безпеки України заявила, що в межах розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження за частиною 1 статті 111 («державна зрада») Кримінального кодексу України перевіряє оприлюднену у ЗМІ інформацію щодо колишнього співробітника СБУ Сергія Семочка.

Журналісти стверджують, що родичі Семочка мають нерухоме майно на понад 200 мільйонів гривень. Розслідувачі припускають, що посадовець отримав статки завдяки «дахуванню» фармацевтичних компаній. Крім того, за їхніми даними, дружина Семочка та ще сім членів йогос сім’ї отримали російські паспорти після анексії Криму.

Сам посадовець заявив, що не має стосунку до будинків під Києвом, вартість яких складає мільйони доларів, а його дружина є винятково громадянкою України.

Семочко був призначений першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України президентським указом від 31 липня 2018 року. До цього він очолював управління СБУ в Києві та Київській області. Ще раніше Семочко був керівником Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.