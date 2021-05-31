Антикорупційний суд продовжив арешт брата Вовка. Він може вийти під 27 млн гривень застави

Вищий антикорупційний суд Києва продовжив арешт брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, та продовжив колишньому співробітнику Служби зовнішньої розвідки України Юрію Зонтову, який також є адвокатом, строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 27 млн 240 тисяч гривень.

Якщо Зонтов внесе заставу, на нього покладатимуть наступні процесуальні обов’язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду; не залишати межі Києва та селища Гатне Київської області без дозволу слідчого, детектива або суду; повідомляти слідчого, детектива або суд про зміну місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами; здати на зберігання до відповідних органів паспорт та інші документи, які надають право на виїзд за межі України; носити електронний засіб контролю.

Раніше Служба зовнішньої розвідки заявляла, що затриманий у справі про хабар брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов «відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі». У відомстві казали, що затримання Зонтова не пов’язане з діяльністю на посаді в СЗРУ.

6 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрило «на гарячому» двох адвокатів, які обіцяли за 100 тисяч доларів та через голову ОАСК вирішити питання з одним із суддів ОАСК про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання. У бюро заявили, один із адвокатів є «близьким родичем» голови ОАСК Павла Вовка.

7 квітня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала Юрієві Зонтову й адвокатові Юрію Донцю підозри через отримання неправомірної вигоди. Через два дні підозрюваних взяли під варту з альтернативою застави.

Сам голова ОАСК Павло Вовк заявив, що його брата використовують як «витратний матеріал» для зведення особистих рахунків.