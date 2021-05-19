Комітет Ради з правової політики підтримав законопроєкти про ліквідацію ОАСК

Парламентський комітет з правової політики підтримав законопроєкти про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.

Тепер документи мають розглянути в залі Верховної Ради народні депутати.

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

В Офісі президента послалися на 125-ту статтю Конституції України, в якій мовиться, що суд створюється, реорганізовується чи ліквідується законом, проєкт якого вносить у парламент президент після консультації з Вищою радою правосуддя.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».