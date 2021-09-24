Позов Тупицького й Касмніна щодо відбору суддів КСУ за квотою президента – ОАСК відкрив провадження

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна проти Офісу президента щодо відбору суддів КСУ.

Позивачі оскаржують оголошення конкурсу на відбір кандидатів на посаду суддів за президентською квотою. Третіми особами в позові є президент Володимир Зеленський та Конституційний суд.

«Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20.08.2021, оформлене протоколом №1, яким було вирішено затвердити оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України», – нагадують у суді.

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Крім того, позивачі вимагають видалити оголошення про конкурс із сайту Офісу президента. Суд ухвалив, що справу розглядатимуть за спрощеною процедурою без повідомлення сторін.

ОАСК 17 вересня повідомив, що отримав позов від суддів Конституційного суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна через конкурсний відбір на посаду суддів КСУ.

17 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів Конституційного суду за своєю квотою. Про це йдеться в указі президента від 17 серпня.

Крім того, Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу для відбору суддів. Згідно з ним, загальний термін проведення конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КСУ становить два місяці.

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Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.