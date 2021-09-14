КСУ не розглядає питання щодо порушення та звільнення судді Сліденка – НАЗК

Конституційний суд не включив до порядку денного питання про поведінку судді Ігоря Сліденка та його заяву про звільнення, заявляє Національне агентство із запобігання корупції. Про це йдеться в повідомленні НАЗК 14 вересня.

«КСУ не включив до порядку денного питання щодо неетичної поведінки судді КСУ Ігоря Сліденка, незважаючи на численні порушення етичних принципів цим суддею, а також його заяву за жовтень 2020 року про звільнення. Відтермінування розгляду цього питання судом підриває авторитет правосуддя та може підкріплювати суспільну думку про те, що судді не несуть відповідальності навіть за дисциплінарні проступки», – йдеться в заяві відомства.

Агентство оприлюднило лист Секретаріату КСУ до заступника голови НАЗК Романа Сухоставця. Згідно з листом, суд не включив до порядку денного питання, яке було зазначене в зверненні агентства.

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У НАЗК нагадали, що зверталися до КСУ з проханням звільнити Ігоря Сліденка, звинувачуючи його в неетичній поведінці.

«Зокрема, одразу після ухвалення рішення від 27 жовтня 2020 року про скасування відповідальності за брехню посадовців в деклараціях, суддя надіслав працівнику НАЗК, який раніше вручав йому протокол, лист з погрозами. Для цього він використав свою офіційну електронну адресу», – йдеться в повідомленні відомства.

Конституційний суд не коментував публічно заяву НАЗК.

У квітні 2021 року Голосіївський районний суд Києва виправдав двох суддів Конституційного суду України Ігоря Сліденка та Ірину Завгородню в справі про конфлікт інтересів.