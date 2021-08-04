НАЗК: суд поновив дію припису щодо звільнення Вітренка з «Нафтогазу»

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабінету міністрів щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз україни» Юрієм Вітренком. Про це 4 серпня повідомила пресслужба НАЗК.

У повідомленні вказано, що суд задовольнив апеляційну скаргу відомства 3 серпня.

Минулого місяця НАЗК подало позов до Шевченківського районного суду Києва з вимогою припинити контракт між компанією «Нафтогаз України» та її головою правління Юрієм Вітренком.

У НАЗК наполягають на тому, що контракт із Вітренком підписали з порушенням закону «Про запобігання корупції», адже раніше він працював заступником міністра енергетики. На цій посаді Вітренко міг впливати на роботу «Нафтогазу».

Окружний адміністративний суд Києва 5 липня зупинив дію припису Національного агентства з питань запобігання корупції наглядовій раді «Нафтогазу України» щодо припинення контракту з головою НАК Юрієм Вітренком.

Сам Вітренко заявляє, що його призначення на посаду відбувалося в межах українського законодавства. Він сказав про це в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Очільник НАЗК, пан Новіков сам каже в інтерв’ю, що НАЗК не знайшло жодного конфлікту інтересів в моїх діях, але при цьому просто є якась формальність, закон щось формально вимагає. Юристи провідних міжнародних компаній кажуть, що ні, закон нічого такого не вимагає і не обмежує, тому моє призначення відбулося в межах українського законодавства. Оскільки я не був членом Кабміну, а був в.о. міністра енергетики, яке не було власником «Нафтогазу», – сказав Вітренко.

Юрій Вітренко очолив «Нафтогаз України» за рішенням Кабінету міністрів 28 квітня. При цьому Кабмін оминув вимоги статуту «Нафтогазу», за яким голову правління компанії можна призначати і звільняти тільки на пропозиції наглядової ради, а вона таких пропозицій не висувала.