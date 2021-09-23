У G7 «розчаровані» графіком конкурсу Ради суддів для відбору кандидатів до Етичної ради ВРП

Посли країн «Групи семи» з питань реформ в Україні 23 вересня прокоментували перебіг судової реформи.

За повідомленням, посли «із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів» для відбору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя.

«Запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи. Посли продовжують закликати Раду суддів та всіх партнерів України забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП», – йдеться в повідомленні.

Представники групи підтримки реформ G7 також висловили стурбованість щодо законопроєкту №4533 «Про конституційну процедуру». Вони вказують на те, що реформа Конституційного суду має забезпечити прозорий відбір нових суддів КСУ.

«Усебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для G7 як така, що має вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу України. Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання», – заявляє представництво.

Міжнародні партнери України 10 вересня висунули кандидатури експертів для відбору і призначення до Етичної ради при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.