Очільник Вищої ради правосуддя призначив перший склад конкурсної комісії для відбору ВККС

Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук підписав наказ про призначення першого складу конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії України. Про це повідомила пресслужба ВРП 17 вересня.

До складу конкурсної комісії увійшли:

Роберт Брукхейсен – колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів, відділ боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах

Тед Зажечни – суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван, Канада, у відставці

Стівен Маркмен – голова Верховного суду штату Мічиган, США, у відставці

Сергій Верланов – суддя Київського апеляційного суду

Євген Мєзєнцев – заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду

Іван Міщенко – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду

«ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки занепокоєна масовим звільненням суддів та ненаповненням суддівської системи новими кадрами впродовж майже двох років у зв’язку із припиненням роботи ВККС України», – коментують у Вищій раді правосуддя.

Міжнародні партнери України 10 вересня висунули кандидатури експертів для відбору і призначення до Ради з етики при Вищій раді правосуддя і відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів України.

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Верховна Рада 13 липня схвалила законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів з пропозиціями, які до документа подав президент України Володимир Зеленський.

Закон передбачає пріоритет міжнародних експертів у Раді суддів і міжнародних експертів. Зокрема, при ухваленні конкурсною комісією рішення в разі рівності голосів перевагу отримає та трійка, в складі якої будуть щонайменше два міжнародних експерти.