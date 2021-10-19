Заяви міністра оборони США у Києві: реакції західних оглядачів

Під час візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін прямо заявив, що ніхто не може вказувати Україні – вступати їй в НАТО чи ні, і що «двері НАТО для України відчинені». Це викликало неоднозначну реакцію всередині США, повідомляє «Голос Америки»

Президент України Володимир Зеленський відзначив, що обговорив із американським високопосадовцем, очільником Пентагону Ллойдом Остіном, який перебуває з візитом у Києві, підтримку України «на шляху до НАТО» з боку США.

Між тим деякі оглядачі у Сполучених Штатах Америки висловили занепокоєння щодо того, який вплив на стабільність у світі може мати позиція Вашингтона щодо «відкритих дверей до НАТО» для України та Грузії.

«Провокативні без потреби»

Так Метт Дусс, радник з міжнародної політики сенатора-демократа і колишнього кандидата у президенти США Берні Сандерса, назвав сигнал щодо шляху до НАТО для Києва та Тбілісі «провокативним без потреби», але відзначив, що такий меседж був би широко підтриманий у Вашингтоні.

Експерт аналітичного центру Quincy Institute for Responsible Statecraft Стівен Вертхайм заявив у Twitter, що у разі, якщо Остін зробить заяви про відкритість НАТО для України, Грузії, їх необхідно буде пояснити.

На думку експерта, такий сигнал створив би «серйозний ризик війни з Росією - у час, коли головним об'єктом зусиль США у царині безпеки мав би бути Китай».

На думку експерта, адміністрація Байдена стоїть перед вибором «взяти на себе зобов'язання воювати за Україну [та Грузію], ти самим створивши серйозний ризик війни з Росією, або визнати, що розширення НАТО дійшло кінця, як це мало відбутись вже давно».

Скептично до можливості сигналу про відкритість НАТО для Києва та Тбілісі поставився і дослідник Cato Institute у Вашингтоні Джастін Логан.

«Прийняття України та/або Грузії до НАТО додало би членів, частину території яких буквально окупує Росія. США або брешуть щодо цього всього щодо відкритих дверей, або сподіваються, що європейці і надалі віддуватимуться за цей нонсенс. У будь-якому разі, це викликає жаль», – твітував експерт.

Ці реакції західних експертів фактично звучать в одному руслі із тезою «дураков сражаться за Украину нет»(цитата рос.), висловленою заступником голови Ради безпеки Росії, головою російської владної партії «Единая Россия», колишнім російським президентом і експрем'єром Дмитром Медведєвим у статті «Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом».

Між тим колишній посол США до України Стівен Пайфер заявив, що політика Росії щодо України заохочує її прагнути членства в Альянсі.