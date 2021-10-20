Лікарі рекомендують перевести Саакашвілі з в’язниці до лікарні

Лікарі, які оглянули у в’язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, рекомендували адміністрації закладу його переведення до лікарні для спостереження.

Група з шести лікарів відвідала Саакашвілі 19 жовтня, на 19-й день голодування, яке політик розпочав після ув’язнення. Зураб Пагава, один із лікарів, які оглядали Саакашвілі, сказав, що переведення рекомендоване, щоб уникнути ускладнень стану здоров’я Саакашвілі, який може погіршитися в будь-який момент.

Особистий лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе, який також бачив свого пацієнта, сказав, що поточний стан здоров’я Саакашвілі стабільний. Кіпшидзе заявив, що супутнє захворювання колишнього президента «робить його голодування особливо небезпечним». Кіпшидзе також додав, що Саакашвілі має дати згоду на госпіталізацію.

Його адвокат Діто Садзаглішвілі наголосив, що, згідно з грузинським законодавством, медичне втручання без згоди пацієнта дозволене лише в разі, «якщо особа непритомна, і існує неминучий ризик для її життя».

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе сказав журналістам: «Наш єдиний інтерес полягає в тому, щоб його (Саакашвілі – ред.) права поважалися і його здоров’я було стабільним».

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в Тбілісі. Відразу після цього він оголосив голодування.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.