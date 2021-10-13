Прихильники Саакашвілі пікетували посольство Грузії з вимогою його звільнити

Прихильники експрезидента Грузії, голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі пікетували 13 жовтня посольство Грузії в Києві, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції вимагали негайно звільнити політика та припинити його, на їхню думку, політичне переслідування.

Судячи з онлайн-анонсу події, її організувала заснована Саакашвілі партія «Рух нових сил».

Мітингувальники скандували «Волю Саакашвілі», а також розгорнули плакати зі своїми вимогами: «Free Saakashvili», «Свободу Міхеїлу Саакашвілі», «Свободу громадянину України», «Saakashvili is the prisoner of the Russian oligarch» («Саакашвілі – в’язень російського олігарха»).

Як повідомили Радіо Свобода в поліції Києва, акція відбулася «без зауважень». За даними правоохоронців, до пікету долучилися близько 40 людей. Порядок охороняли близько 50 службовців Національної гвардії та 40 поліцейських.

Посольство Грузії в Україні наразі не коментувало акцію публічно.

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину. Саакашвілі оголосив голодування.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.