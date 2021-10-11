Саакашвілі змінює фізичну вагу на політичну?

Мзія Паресішвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі з 1 жовтня продовжує своє активне політичне життя з руставської в'язниці, не перериваючи при цьому голодування, інформує Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Його стан здоров’я в будь-який момент може погіршитися, попереджають медики. Однак сам Саакашвілі вірить у перемогу опозиції в другому турі місцевих виборів. Відступати не має наміру і правляча «Грузинська мрія».

Ніка Гварамія​, генеральний директор телеканалу «Мтаварі», адвокат експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, спростував 11 жовтня інформацію про значне погіршення здоров’я політика через голодування, інформує Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу». Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі сказав, що не помітив змін, і стан здоров'я ув'язненого стабільний. Гварамія ознайомив журналістів із заявою Саакашвілі, в якій експрезидент закликає прихильників сконцентруватися на другому турі місцевих виборів, який пройде 30 жовтня. «Я зроблю все, щоб навіть в умовах голодування дотягнути живим до 30 жовтня», – йдеться в заяві Саакашвілі.

Про задовільний стан здоров’я Саакашвілі повідомила 10 жовтня і Спеціальна пенітенціарна служба Грузії.

Напередодні лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що політику складно ходити і трохи важко говорити.

«На жаль, голодування для мене – єдина форма боротьби, яку мені залишив цей режим. А боротьба зараз важливіша, ніж моє здоров'я, думаю, ти знаєш, що наполовину я нічого не роблю», – відповідь третього президента Міхеїла Саакашвілі своєму батькові Ніколозу Саакашвілі, який попросив сина припинити голодування, напередодні зачитав Ніка Гварамія.

Нині у Міхеїла Саакашвілі є телевізор, і він в курсі всіх подій.

Але як довго експрезидент може зберігати активність, не припиняючи голодування, – це питання все більше хвилює його прихильників. Дещо раніше його адвокати разом з цивільною дружиною Саакашвілі, українською депутаткою Лізою Ясько після відвідування в'язниці заявили, що Саакашвілі схуд на 12 кілограмів.

Вони зазначили, що все залежить від грузинського народу. І, як зауважив тоді адвокат Діто Садзаглішвілі, Саакашвілі розраховує на те, що плановані акції протесту 10 і 13 жовтня пройдуть добре.

«Звісно, через деякий час голодування вплине на його здоров'я, але на цей момент він відчуває себе дуже бадьоро і вважає себе особистим в'язнем Путіна», – казав Садзаглішвілі на восьмий день голодування Саакашвілі.

Вдень 8 жовтня біля руставської в'язниці була акція солідарності і підтримки. Трьох її учасників затримали, коли на паркані в'язниці і асфальті намагалися написати фарбами «Свободу Міші!»

«Не Міша повинен сидіти в тюрмі, а Бідзіна Іванішвілі!», – кричала одна з учасниць акції протесту. Прихильники третього президента переконані, що всі справи проти Міхеїла Саакашвілі політизовані. У цьому після відкритих погроз прем'єр-міністра Іраклі Гарібашвілі «додати звинувачень» Міхеїлу Саакашвілі не сумнівається і литовський європарламентар Андрюс Кубілюс, співголова ПА Євронест, і Раса Юкнявічене, ексміністр оборони Литви, депутат Європарламенту, заступник голови делегації з питань відносин з Південним Кавказом (DSCA).

«Це показує, що справа проти пана Саакашвілі насправді політична, і це сумно і несумісно зі статусом держави, асоційованої з ЄС. Це явне свідчення того, що керівництво «Грузинської мрії» знову не може подолати спокусу політизувати правосуддя, що є несумісним з принципами верховенства закону. У будь-якій країні ЄС така заява державного чиновника призвела б до його негайної відставки. Особисті випади прем'єр-міністра і лідерів правлячої партії «Грузинська мрія» проти лідерів опозиційних партій і досягнення «Революції троянд» просто огидні», – йдеться в листі європарламентарів.

«Андрюс Кубілюс – друг Саакашвілі, а не Грузії», – заявив один з лідерів «Грузинської мрії», депутат Гурам Мачарашвілі:

«Саакашвілі не може заспокоїтися ні за кордоном, ні в Грузії, ні в тюрмі, і голодування не допомагає, як видно, якщо він реально голодує, він поки перебуває в ілюзіях. А у грузинського суспільства абсолютно інший настрій. Він уже втратив політичну владу, він відбуває покарання, і цим все закінчено».

Думки про роль і значення Міхеїла Саакашвілі після приїзду до Грузії різняться. Частина спостерігачів вважає, що цим він лише нашкодив всій опозиції, та й сам не зміг себе реанімувати як політика. І для тих, хто дотримується такої думки, важливо, щоб політична драма Саакашвілі не обернулася людською трагедією, від якої нікому не полегшає.

Дипломат, директор програм геополітичних досліджень Грузинського центру стратегічних досліджень Валерій Чечелашвілі, навпаки, вважає, що другі тури на місцевих виборах пройдуть тільки завдяки приїзду Саакашвілі:

«Людина, яка перебуває у в'язниці і голодує, формує політичний порядок денний в Грузії. Він голодує, фізично слабшає, але морально і політично він стає сильнішим, і це створює проблеми в першу чергу «Грузинській мрії», яка в цих умовах повинна швидко знаходити вихід. Уповільнення ні до чого доброго не може привести, навіть не хочу про це думати. М'яч на стороні «Грузинської мрії», їй треба швидко діяти, інакше потім складеться ситуація, з якої важко буде вийти».

Ознакою того, що правляча сила шукає вихід, Валерій Чечелашвілі вважає нещодавній візит спікера парламенту Кахи Кучави в Україну, громадянином якої є Саакашвілі. Чечелашвілі каже, що, крім депортації, в «Грузинській мрії» можуть врахувати і варіант амністії за статтями, за якими обвинувачується Міхеїл Саакашвілі.

Саакашвілі оголосив голодування після того, як його заарештували 1 жовтня та ув’язнили у місті Руставі. Перед арештом він повідомив, що повернувся до Грузії після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти додому на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.