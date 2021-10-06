Саакашвілі хотів повернутися до Грузії героєм, але натомість може відбути тюремний строк

РУСТАВІ, Грузія – 4 жовтня сотні прибічників Міхеїла Саакашвілі зібралися під в’язницею, у якій його утримують та вимагали звільнення експрезидента Грузії. Саакашвілі арештували за декілька днів після його повернення на батьківщину з України. Він сподівався, що напередодні вагомих виборів зможе підняти рейтинг заснованого ним опозиційного руху, але натомість йому загрожує 6 років реального тюремного строку. Саакашвілі стверджує, що висунуті проти нього звинувачення є політично мотивованими

Мабуть, Міхеїл Саакашвілі сподівався, що прийде більше людей. Увечері 4 жовтня сотні, але не тисячі, людей зібралися біля грузинської в’язниці, щоб вимагати звільнення експрезидента країни.

За три дні до цього, 1 жовтня, Міхеїл Саакашвілі прибув з України з надією перезапустити свою політичну кар’єру на батьківщині та привести опозиційний рух до перемоги на вагомих виборах.

Це не спрацювало. Він оголосив про своє повернення у фейсбуці, і вже за декілька годин його заарештували та ув’язнили у Руставі, невеликому місті за 25 кілометрів від Тбілісі. А на загальнонаціональних місцевих виборах наступного дня партія «Грузинська мрія» суттєво обігнала засновану Саакашвілі партію «Об’єднаний національний рух».

Саакашвілі недооцінює те, наскільки Грузія змінилася з моменту його від’їзду

Не надто великий натовп під в’язницею в Руставі вказує на те, що популярність Саакашвілі на його батьківщині вже не та, вважають аналітики.

«Саакашвілі недооцінює те, наскільки Грузія змінилася з моменту його від’їзду. Його підтримує 20-30% населення, але більшість ставиться до нього негативно чи байдуже», – зазначив у розмові з Радіо Свобода Томас де Ваал, старший дослідник Carnegie Europe.

«Він вважає себе рятівником, який самостійно може розпочати нову Революцію троянд, але, чесно кажучи, я не думаю, що це комусь цікаво в Грузії», – сказав де Ваал.

Вважають, що на президентській посаді Саакашвілі просував необхідні реформи, за що його хвалили на Заході. Втім, ті люди, на кого ці зміни впливали безпосередньо, були незадоволені. З часом харизматичний і неоднозначний Саакашвілі зібрав на собі дуже багато негативу. Він ставав все більш авторитарним, за що його критикували.

Саакашвілі виїхав з Грузії у 2014 році та отримав громадянство України, де обіймав посаду губернатора Одеської області. Однак, згодом його дороги з п’ятим президентом Петром Порошенком розійшлися. У 2017 році він був позбавлений українського громадянства, а у 2018-му був депортований у Польщу після декількох епізодів протистояння з владою.

У 2018 році грузинський суд засудив Саакашвілі до шести років позбавлення волі за зловживання владою. Його звинуватили у спробі приховати докази побиття опозиційного депутата. Проти нього висунули декілька інших звинувачень. Усі вони так чи інакше стосуються його президенства. Йдеться про розгін протесту та напад на опозиційну телевізійну станцію.

Причина приїзду Саакашвілі незрозуміла. Можливо, Саакашвілі вважав, що його шанси повернутися додому більші, ніж будь-коли до того. Це припускають деякі спостерігачі.

Вибори 2 жовтня були екзаменом для правлячої партії «Грузинської мрії», адже її популярність зменшилася. Минулий рік був роком політичних катаклізмів у Грузії. Опозиційні партії заявили, що правляча партія сфальсифікувала собі перемогу на виборах. Нещодавно стався ще один скандал, на цей раз через прослуховування. Видається, держава вже тривалий час слідкує за відомими журналістами, священнослужителям та державними службовцями.

Уряд найслабший і, в принципі, не надто легітимний – не через виборчі результати, а через власні дії

Напередодні цьогорічних виборів Саакашвілі звернувся до грузинів та закликав не лише проголосувати, але й вийти на вулиці після завершення голосування

«Нинішній уряд – найслабший за 9 років без Саакашвілі», – сказав Єгор Куроптєв, керівник південнокавказької програми фонду «Вільна Росія».

«Уряд найслабший і, в принципі, не надто легітимний – не через виборчі результати, а через власні дії. На жаль, це був суцільний хаос та самі скандали», – розповів Куроптєв у ефірі телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

І хоч правляча партія здобула переконливу перемогу, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що повернення Саакашвілі допомогло опозиції, а «Грузинська мрія» навпаки втратила підтримку. У містах Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі провладні кандидати не змогли отримати просту більшість голосів, тож результати виборів у цих важливих містах визначить другий тур 30 жовтня.

Ув’язнення

Не схоже, що влада ставитиметься до Саакашвілі м’яко. Третього жовтня прем’єр-міністр Гарібашвілі заявив, що той відбуде повний термін ув’язнення – 6 років. Експрезидент стверджує, що усі звинувачення є політично мотивованими. Натомість нинішня президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що не розглядає можливість помилування, попри те, що раніше вони були союзниками. Зурабішвілі була першою міністеркою зовнішніх справ за часів Саакашвілі.

Невідомо, який строк Саакашвілі фактично відбуватиме, але Куроптєв сказав, що він сидітиме у в’язниці як максимум до парламентських виборів 2024 року.

Не погоджуюся з думкою, що він буде сидіти цілих 6 років, адже зміна влади відбудеться в 2024 році за будь-яких умов

«Звісно, він не знає, коли він вийде з в’язниці, немає жодних гарантій. Чи буде це через два дні чи за два роки? Утім, я не погоджуюся з думкою, що він буде сидіти цілих шість років, адже зміна влади відбудеться в 2024 році за будь-яких умов. Це максимальний термін, оскільки ситуація в країні зовсім непроста», – сказав Куроптєв у ефірі «Настоящего веремени».

Його прихильники під в’язницею в Руставі заявили, що не будуть розходитися, а Саакашвілі планує і далі продовжувати голодування, яке він розпочав після арешту.

Але якщо ця тактика виявиться неефективною, в Саакашвілі лишиться ще одна надія, і вона за грузинським кордоном.

Ще у 2019 році президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі громадянство. Він пообіцяв докласти зусиль до звільнення Саакашвілі. Грузинський експрезидент очолював виконавчий комітет Національної ради реформ України. На цю установу покладено нагляд за антикорупційними реформами.

Поки неясно, чого зможе домогтися Зеленський, стверджує Корнелі Какачія, директорка Інституту політики в Тбілісі. Зеленський буде обережним, вважає Какачія, щоб не завдати шкоди зв’язкам із Тбілісі, важливим союзником Києва.

Такі заяви має робити не прем’єр-міністр, а суд

Держдепартамент США 4 жовтня заявив, що Вашингтон уважно відслідковує події в Грузії, і закликав уряд Тбілісі забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі.

Прем’єр Грузії Гарібашвілі сказав, що якщо Саакашвілі не «буде гарно поводитися», то йому «додадуть статей». Такі дії, на думку Какачії, перебувають за межею фолу для Заходу.

«Такі заяви має робити не прем’єр-міністр, а суд», – сказав Какачія у розмові з Радіо Свобода.

Скоріш за все, в західних країн не буде багато варіантів, зазначає Томас де Ваал.

У їхній війні проти Саакашвілі владна партія не прислуховується до Заходу

«Це просто жах для західних партнерів Грузії. Вони роблять все можливе, щоб вивести Грузію з цього химерного політичного протистояння, і натомість перейти до прагматичного політичного порядку денного, але ситуація лише погіршується», – сказав де Ваал і додав, що прем’єр Гарібашвілі, ймовірно, проігнорує заклики Заходу.

«У їхній війні проти Саакашвілі владна партія не прислуховується до Заходу»,– зауважив де Ваал. Він також зазначив, що цього року Тбілісі відмовилося від позики ЄС у розмірі 89 мільйонів доларів. Серед умов цього траншу була судова реформа та виконання угоди про розподіл влади, яку Брюссель допоміг укласти.