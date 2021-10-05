Посол Грузії в Україні повідомив МЗС «обставини і підстави» затримання Саакашвілі

Новопризначений посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі під час вручення вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Василю Боднару повідомив про обставини й підстави затримання Міхеїла Саакашвілі в Грузії, заявило 5 жовтня МЗС.

Що саме розповів Закарашвілі на зустрічі, що відбулася 4 жовтня, у МЗС не уточнили, але додали, що Василь Боднар порушив питання про затримання в Грузії громадянина України Саакашвілі і наголосив на необхідності «повного дотримання його законних прав та інтересів».

«Заступник міністра подякував грузинській стороні за надання дозволу на відвідання 4 жовтня Міхеїла Саакашвілі українським консулом для надання йому консульської і правової допомоги», – повідомили у МЗС.

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину. Саакашвілі оголосив голодування.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.