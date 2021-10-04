Консул від України відвідала Саакашвілі у СІЗО – МЗС

Український консул сьогодні відвідала експрезидента Грузії, громадянина України Міхеїла Саакашвілі в пенітенціарному закладі міста Руставі в Грузії, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Стан Міхеїла Саакашвілі задовільний, скарг на умови утримання він не висловлював. МЗС та Посольство України в Тбілісі продовжать надавати Міхеїлу Саакашвілі консульську і правову допомогу як українському громадянину. Консул також взаємодіє із його адвокатами», – повідомив Олег Ніколенко.

Раніше МЗС України попросило Грузію допустити до Саакашвілі українського консула. А перед цим повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання політика.

1 жовтня у Грузії був затриманий експрезидент Міхеїл Саакашвілі, визнаний в Грузії винним за статтями 25 (Відповідальність виконавців і співучасників), 117 (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю) і 333 (Перевищення службових повноважень). Крім того, щодо Саакашвілі розпочато розслідування за статтею 344 (Незаконий перетин державного кордону). Саакашвілі є також фігурантом інших кримінальних справ. Він неодноразово казав, що це політичне переслідування.

Днями президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання Радіо Свобода про те, що особисто робитиме українська влада для повернення Саакашвілі до України, сказав, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїла Саакашвілі до України «‎різними можливостями».