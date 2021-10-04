Грузія призначила нового посла в Україні

Грузія призначила надзвичайних і повноважних послів в Нідерландах, Польщі, Україні, Швеції та Мексиці. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ, передає грузинська служба Радіо Свобода.

Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії, з 1 жовтня поточного року призначений послом в Україні. Закарашвілі працював на різних посадах на дипломатичній службі з 2004 року.

У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії, а в 2007-2011 роках – старшим радником. Із 2012 по 2016 рік Закарашвілі вже обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні.

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Відтак Закарашвілі заступив у Києві Теймураза Шарашенідзе, який займав посаду посла з вересня 2019 року. Навесні 2020 року його відкликали з Києва для консультацій через позицію офіційного Тбілісі щодо третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

На свій пост до Києва Теймураз Шарашенідзе повернувся майже через рік, в квітні 2021 року.