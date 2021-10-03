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Власнику квартири, де був затриманий Саакашвілі, висунули звинувачення

Власника квартири затримали того ж дня, що й Саакашвілі

Прокуратура Грузії висунула звинувачення власнику квартири, в якій перебував колишній президент Міхеїл Саакашвілі під час його затримання, передає Грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

За даними відомства, громадянину Е.Ц інкримінують статтю про «приховування злочинів».

У прокуратурі кажуть, що обвинуваченому було відомо про те, що громадянин України Міхеїл Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів. Проте 30 вересня 2021 року він надав йому свою квартиру.

1 жовтня там був затриманий експрезидент, визнаний в Грузії винним за статтями 25 (Відповідальність виконавців і співучасників), 117 (Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю) і 333 (Перевищення службових повноважень). Крім того, щодо Саакашвілі розпочато розслідування за статтею 344 (Незаконий перетин державного кордону). Експрезидент Грузії є також фігурантом інших кримінальних справ.

За даними прокуратури Грузії, затриманому 1 жовтня громадянину Е.Ц загрожує від 1 до 4 років позбавлення волі.

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