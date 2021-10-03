Вибори у Грузії: екзитполи свідчать про перемогу владної партії

За даними екзитполів, на місцевих виборах у Грузії лідирує владна партія «Грузинська мрія», набравши 47,6 відсотка голосів.

Опозиційна партія «Єдиний національний рух» колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, за цими даними, набирає 27,1 відсотка. Партія колишнього прем’єр-міністра Георгія Гахарії «За Грузію» – 6,8 відсотка, повідомила після закриття виборчих дільниць увечері в суботу, 2 жовтня, телекомпанія Imedi з посиланням на дослідження компанії Gorbi.

Дещо інші дані наводить телеканал «Мтаварі архі», який замовив екзитпол інституту Ipsos: «Грузинська мрія» отримує 38,5 відсотка, ЄНД – 33 відсотки, у партії «За Грузію» 7,6 відсотка.

Екзитпол, підготовлений телеканалом «Формула», представив такі попередні дані: «Грузинська мрія» – 46 відсотків, ЄНД – 33 відсотки, «За Грузію» – 6 відсотків голосів.

Явка виборців склала 52 відсотки.

У Грузії 2 жовтня проходили вибори до органів місцевого самоврядування. Жителі 64 міст і районів вибирали мерів і депутатів місцевих законодавчих зборів (як за пропорційною, так і за мажоритарною системою).