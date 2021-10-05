Саакашвілі сказав, коли припинить голодування, і написав листа Зеленському

Затриманий у Грузії колишній президент цієї країни, а нині громадянин України Міхеїл Саакашвілі заявив, що має намір зупинити голодування тоді, коли його і «заарештованих через нього» людей звільнять з-під варти. Про це йдеться в листі Саакашвілі, оприлюдненому на його сторінці у фейсбуці 5 жовтня.

«Я оголосив голодування і хочу, щоб ви знали: я не зупиню його за жодних обставин, поки я і люди, заарештовані через мене, не будуть звільнені. Я люблю життя, але це голодування триватиме до кінця мого життя… Я не хочу засмучувати мою сім’ю і близьких, проте я заздалегідь відмовляюся від медичної допомоги в разі втрати свідомості і будь-якого медичного втручання», – заявив Саакашвілі.

Крім того, на його сторінці оприлюднений і лист на адресу президента України Володимира Зеленського.

За словами Саакашвілі, він «глибоко зворушений» підтримкою Зеленського через «незаконний арешт і ув’язнення у Грузії».

«Оскільки я фактично є особистим в’язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в’язнів імперії», – написав експрезидент Грузії.

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1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.