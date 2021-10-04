Владна партія перемогла на виборах у Грузії, прихильники Саакашвілі скандували під СІЗО

Правляча в Грузії партія «Грузинська мрія» виграла загальнонаціональні муніципальні вибори, які, на думку закордонних спостерігачів, пройшли добре, але були затьмарені деякими порушеннями, а також відбулися на тлі арешту експрезидента Міхеїла Саакашвілі. Його прихильники 4 жовтня організували протести за звільнення політика.

За даними Центральної виборчої комісії, після підрахунку всіх результатів, отриманих на 3743 виборчих дільницях країни, у правлячої партії «Грузинська мрія» 46,7 відсотка голосів. Основна опозиційна партія, «Єдиний національний рух», набрала 30,7 відсотка. Решта голосів розділилися між рештою 48 партіями, третя партія «За Грузію» отримала 7,8 відсотка.

Водночас другий тур виборів мерів пройде в більшості великих міст – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі і Поті – там жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості.

У той час як правляча партія здобула переконливу перемогу, опозиція і незалежні спостерігачі заявили про численні порушення.

Міхеїл Саакашвілі, засновник «Єдиного національного руху» пообіцяв продовжити голодування, яке він, як повідомляється, почав після арешту. Розмахуючи червоно-білими прапорами і скандуючи ім’я Саакашвілі, сотні демонстрантів зібралися 4 жовтня біля СІЗО в Руставі, де колишній президент перебуває з моменту свого арешту минулого тижня.

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, в день виборів до окружних виборчих комісій було подано 366 скарг, більшість з яких є «процедурними порушеннями».

Неурядові організації, що спостерігали за виборами в Грузії, повідомили про десятки випадків фальсифікацій результатів, включаючи підкуп голосів, порушення таємниці голосування та «каруселі» на виборах.

Transparency International, чиє відділення в Грузії відрядило близько 300 спостерігачів на місця, повідомила про 160 порушень і поданих 30 скарг.

Всього виборці проголосували за мерів у 64 муніципалітетах, а також за майже 2100 членів рад місцевого самоврядування. За даними виборчих органів, явка виборців у Грузії склала майже 52 відсотки.

На виборах мера столиці Тбілісі Каха Каладзе з «Грузинської мрії» отримав майже 45 відсотків голосів, у той час як голова партії «Єдиний національний рух» Ніка Мелія набрав 34 відсотки.