Фактор Саакашвілі та вибори. Що чекає на експрезидента і Грузію далі?

За даними Центральної виборчої комісії Грузії, правляча партія «Грузинська мрія» виграла на місцевих виборах здобувши 46,7% голосів, а опозиційна «Єдиний національний рух» Міхеїла Саакашвілі опинилась на другому місці з 30,7%. Відтак, на думку політичних оглядачів, раптовий приїзд експрезидента Грузії на батьківщину і його ув'ֹֹязнення хоч і сконсолідувало опозицію, проте не принесло їй очікуваної перемоги. Як розгортатимуться події в Грузії далі, і які шанси у Міхеїла Саакашвілі повернутися в Україну?

Чому важливі ці вибори?

Муніципальні вибори, які відбулися в Грузії 2 жовтня, були знаковими як для влади, так і для опозиції. Тривала напружена політична ситуація в країні, загострення конфлікту між керівною партією та опозиційними силами змусили керівництво Євросоюзу виступити модератором у розв’язанні цієї кризи. Було досягнуто домовленостей, що у випадку програшу владної партії (якщо вона набере не більше 43% голосів), в країні мають відбутися дострокові парламентські вибори. Міхеїл Саакашвілі якраз і закликав електорат прийти на вибори і проголосувати проти чинної влади.

Проте цей сценарій не вдалося реалізувати, відтак головної цілі опозиції не було досягнуто, хіба що «фактор Саакашвілі» трохи підтягнув рейтинги його політсили, зауважили опитані Радіо Свобода політичні оглядачі.

Раптове повернення експрезидента Грузії на свою батьківщину суттєво не вплинуло на суспільні настрої. Ба більше, такої цілі собі Саакашвілі і не ставив, зауважив у коментарі Радіо Свобода експерт з міжнародних питань Андрій Бузаров.

Він хотів повернутися в Грузію і звідти вести політичну діяльність, хай навіть в умовах обмеження волі

«Його мета була не змінити результати голосування чи збільшити явку. Він хотів повернутися в Грузію і звідти вести політичну діяльність, хай навіть в умовах обмеження волі. Істотних змін з його приїздом і арештом не відбулося», – наголошує політолог.

Проте на думку його колеги, директора Інституту світової політики Євгена Магди, Міхеїл Саакашвілі якраз розраховував змінити ситуацію в країні на користь єдиного національного руху.

Саакашвілі пішов ва-банк

«Справді, судячи з результатів виборів, йому це не вдалося, але Саакашвілі пішов ва-банк і буде шукати можливості для того, щоб добитися намічених планів», – каже Євген Магда.

Які сценарії?

Саакашвілі не вдалося стати потужним каталізатором політичних процесів у Грузії, зауважив у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Проте він не виключає:

акцій протесту,

політичної кризи, спричиненої результатами виборів і арештом експрезидента.

Конфлікти між владою і опозицією можуть негативно вплинути на перебіг подій, пов’язаних з самітом «Східного партнерства»

«Протести, якщо і будуть, то не масштабніші за попередні. Внутрішньополітична ситуація в країні і конфлікти між владою і опозицією можуть негативно вплинути на перебіг подій, пов’язаних з самітом «Східного партнерства». Україну, Грузію і Молдову називають «асоційованим тріо», ці країни сподіваються на спеціальні програми. Відтак політична ситуація в Грузії може стати приводом для критики керівництва держави, а значить ускладнить спільний рух трьох країн до Євросоюзу», – прогнозує Фесенко.

Чинна влада не може вплинути на політичну активність Саакашвілі, хіба що фізично обмежити його волю. А опальний політик робитиме політичні заяви різного характеру, починаючи від боротьби з корупцією і закінчуючи впливом Росії на грузинський уряд, припускає Андрій Бузаров.

«Влада враховує велику кількість прихильників Саакашвілі в грузинському суспільстві, але ця підтримка не абсолютна. Акції протесту були і за відсутності Саакашвілі в Грузії, просто нині з’ֹявився додатковий імпульс праворадикальним прихильникам головного опозиціонера жорсткіше висловлювати свою позицію»,– зауважує Андрій Бузаров.

Доля Саакашвілі: «в'язниця або революція»?

Незважаючи на заяви президента України Володимира Зеленського про те, що українська сторона буде домагатися повернення Саакашвілі, експерти скептично ставляться до того, що експрезидент Грузії пов’язує своє майбутнє з Україною.

«У нього немає необхідності повертатися в Україну. Якби він хотів, він би не виїхав. Йому важливо залишатися зараз на батьківщині і звідти впливати на політичну ситуацію», – зазначає Андрій Бузаров.

Схоже, що випадок з Саакашвілі, якому доведеться відсидіти кілька років за ґратами, буде розгортатися за сценарієм Юлії Тимошенко, коли вона тріумфально була звільнена під час Революції гідності, наголошує Володимир Фесенко.

Наразі українська влада опинилась у складній ситуації. З одного боку, вона не має втручатися у внутрішні справи Грузії, а з іншого – повинна надати підтримку своєму громадянинові, зокрема, консульську.