Саакашвілі потребує стаціонарного лікування – лікар Кіпшидзе

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, який голодує з 1 жовтня, потребує стаціонарного лікування, оскільки його стан погіршується. Про це його лікар Ніколоз Кіпшидзе сказав у телевізійному інтерв’ю 10 жовтня.

За словами Кіпшидзе, він спілкувався про стан пацієнта з в’язничними лікарями.

«Я говорив із ними пів години про те, як пережити цю ніч. Я планую завтра знову відвідати його (Саакашвілі – ред.). Напевне, нам доведеться перевести його до лікарні», – сказав фахівець.

Від адміністрації в’язниці наразі не було жодного коментаря з цього приводу.

Саакашвілі оголосив голодування після того, як його заарештували 1 жовтня та ув’язнили у місті Руставі. Перед арештом він повідомив, що повернувся до Грузії після восьмирічної відсутності.

Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти додому на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.