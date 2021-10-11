Пенітенціарна служба Грузії: стан Саакашвілі задовільний

Спеціальна пенітенціарна служба Грузії 10 жовтня запевнила, що стан здоров’я колишнього президента Міхеїла Саакашвілі наразі задовільний.

Зокрема у повідомленні відомства спростовують інформацію, що його стан погіршився.

«Міхеїл Саакашвілі приймає призначені ліки. Стан його здоров’я наразі задовільний. Життєво важливі показники в нормі», – наголосили у пенітенціарній службі.

Зазначається, що оскільки Саакашвілі тримає голодування, він постійно перебуває рід наглядом медичного персоналу.

Саакашвілі оголосив голодування після того, як його заарештували 1 жовтня та ув’язнили у місті Руставі. Перед арештом він повідомив, що повернувся до Грузії після восьмирічної відсутності.

Його лікар Ніколоз Кіпшидзе сказав у телевізійному інтерв’ю 10 жовтня, що Саакашвілі потребує стаціонарного лікування, оскільки його стан погіршується

Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти додому на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.