«Навряд вони допустять погіршення здоров’я третього президента Грузії». Що відбувається з Саакашвілі у в’язниці?

Лікар Міхеїла Саакашвілі наполягає на госпіталізації експрезидента і стверджує, що після оголошення голодування стан здоров’я політика погіршився. Влада запевняє, що зі здоров’ям Саакашвілі все добре, і що той їсть мед. Експрезидента затримали у Грузії 1 жовтня та порушили проти нього чотири кримінальні провадження. Саакашвілі називає себе політв’язнем і вимагає звільнення.

Єгор Куроптєв, керівник південнокавказької програми фонду «Вільна Росія» розповів у ефірі телеканалу «Настоящее время» (створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки») про суперечливу інформацію щодо стану здоров'я політика, про прихильників Саакашвілі в Грузії та те, як влада намагається вийти з цієї політичної кризи.

НВ: – Запитаю вас щодо суперечностей у наявній інформації. Лікар Саакашвілі стверджує, що йому погано у в'язниці, складно ходити та говорити. Адвокат при цьому говорить, що все нормально. Чому існує ця суперечність, як Ви вважаєте?

Якщо більше тижня голодувати, то ти навряд себе добре почуватимеш взагалі

Куроптєв: – Скоріш за все, якщо більше тижня голодувати, то ти навряд себе добре почуватимеш взагалі. Мені не відомі конкретні деталі щодо його стану здоров'я. Ми чуємо, що з одного боку є заява від особистого лікаря, з іншого боку лунає офіційна заява пенітенціарної системи. Практично відразу вчора, після заяви особистого лікаря про необхідну госпіталізацію, вони відповіли, що за Саакашвілі стежать лікарі, що є контроль і тому подібне.

– Ну і адвокати сьогодні теж стверджували, що він в нормальному стані.

– Так. До того ж, правляча партія «Грузинська мрія», звичайно, не вміє працювати, вони непрофесійні, вони можуть завести Грузію в яке-небудь пострадянське болото, але вони не божевільні. Я маю на увазі, що навряд вони допустять серйозне погіршення здоров’я третього президента Грузії у в’язниці.

Не дай боже щось трапилося – ви уявіть, який це для них і для всіх буде величезний скандал. Навіть якщо він просто буде в якомусь важкому стані, я впевнений, що лікарі змушені, навіть повинні будуть займатися його здоров'ям і рятувати його. Тому що, повторюю, відслідковують його стан.

– При цьому його громадянська дружина та його адвокати постійно наголошуються, що тепер все залежить від грузинського народу. Чи правильно я розумію, що вони очікують на протести? Чи готові грузини так виходити за Саакашвілі, щоб влада пішла на поступки і випустила його?

Я очікую, що вийде хоча б 10 тисяч людей. Насправді у Саакашвілі дуже багато прихильників

– Я б не став говорити за владу, чи буде вона готова випустити його чи ні. Зрозуміло, що на 14 жовтня анонсовані мітинги. Від їхніх результатів, від того, скільки людей прийде на ці мітинги, буде залежати актуальність Саакашвілі для грузинської політики у нинішній реальності. Я очікую, що вийде хоча б 10 тисяч людей. Насправді у Саакашвілі дуже багато прихильників.

– Хочу почути вашу думку про ту акцію, яку планує партія Михайла Саакашвілі на 14 жовтня. Чого ви від неї очікуєте, наскільки масштабною вона буде? І чи почує протестуючих влада?

– З приводу 14 жовтня – це покаже актуальність Михайла Саакашвілі в грузинській політиці. Як сказали люди, з якими ви розмовляли на вулицях Тбілісі, він зробив дійсно дуже багато: дуже багато хорошого, дуже багато поганого, різного. Але це велика постать, яка назавжди залишиться в історії Грузії. Певно, він увійде в історію як творець або головний реформатор у Грузії, який попри абсолютно руйнівну ситуацію 2003 року зміг Грузію підняти на хороший рівень.

Думав, що його немаленький електорат буде його підтримувати і стоятиме під в'язницею кожен день. Натомість, як ми бачимо, людей весь час там дуже мало

Стосовно акції. Я очікую, що вийде хоча б 10 тисяч людей, можливо навіть трохи більше, адже її організовують, прийти на неї закликають всі опозиційні телеканали, політики, активісти. Напевно, будуть запрошувати активістів з інших регіонів. Тому загалом я очікую, що люди будуть. Утім, якщо я помилюся, то це буде говорити дуже багато про що. Я, чесно кажучи, думав, що якщо Саакашвілі приїде до Грузії, то його немаленький електорат буде його підтримувати і стоятиме під в'язницею кожен день. Натомість, як ми бачимо, людей весь час там дуже мало.

– А чому, як гадаєте? Я думаю, що і Саакашвілі сам на це розраховував.

– Є декілька причин. Головна причина полягає у тому, що люди взагалі забули, як це – виходити і вимагати своїх свобод, відстоювати права. Це по-перше. По-друге, минуло дев'ять років пропаганди проти Саакашвілі. По-третє, все-таки ще раз повторюю, багато хто з цим не погоджується, але подивіться результати опитувань IRI або Edison Research – у Саакашвілі 62% негативного рейтингу. Але решта, ці 30% які голосують за його партію, вони більш активні. Чому вони сидять вдома – це питання.

Чи має Саакашвілі терміново вийти? Чи потрібні якісь повстання і масові акції? Чи більш спокійний демократичний процес?

Я думаю, що необхідними є організація та координація. Лідери його партії повинні закликати, та оголошувати, коли приходити. Цього нема, і на це є декілька причин. По-перше, готуються до другого туру виборів. По-друге, як я розумію, в його партії є різні думки щодо подальшої тактики та стратегії, як вести партію вперед, як вибудовувати курс.

Чи має Саакашвілі терміново вийти? Чи потрібні якісь повстання і масові акції? Чи більш спокійний демократичний процес? Думки різняться. На що розраховує Саакашвілі, не знаю. Ми зараз бачимо – він розраховував, що повернеться в грузинську політику. Він це вже зробив, це факт. Навіть з в'язниці. Скоріш за все, його не екстрадують в Україну. Кожен день його ув’язнення – це свято для влади.

Захід теж не надто активний. Є різні заяви, але все-таки це не велика кампанія на його підтримку з вимогою термінового звільнення. Це поодинокі, скажімо так, лозунги та вимоги. На мою думку, він розраховував на більш активну кампанію. Наразі лишається чекати 14-го жовтня.

– Ви стверджуєте, що партія не надто активно мобілізує свій електорат. Натомість прем'єр-міністр Грузії заявив, що це нібито прибічники Саакашвілі підштовхнули його до повернення. І що найбільше вигоду від ув’язнення Саакашвілі отримав очільник його партії Ніка Мелія. Але Саакашвілі в новому листі спростовує це. Він пише: «Я і Мелія викинемо вас з влади». Чи є між Саакашвілі і главою його партії суперництво? Чи ви спостерігаєте за таким конфліктом?

Ніхто, як сказав прем'єр-міністр Гарібашвілі, не підбивав Саакашвілі. Експрезидент бачив необхідність терміново приїхати

– Це таке запитання, на яке не хочеться відповідати, але менше з тим. Конфлікту немає, утім Мелія був лідером партії протягом останнього року. Саакашвілі в цей момент в країні не було. У Мелії є своє бачення партії, у Мелії є свій курс для партії. Ніхто, як сказав прем'єр-міністр Гарібашвілі, не підбивав Саакашвілі. Експрезидент бачив необхідність терміново приїхати. Адже інакше він просто зникне і більше в грузинську політику не повернеться. Тому ще раз, з його точки зору, точки зору політика, він зробив все абсолютно правильно. Якщо він, припустимо, хай навіть якийсь рік відсидить у в'язниці, я впевнений, що 62% негативного рейтингу в нього зникнуть. Він буде людиною, яка відсиділа у в'язниці за ті претензії, які в населення країни були. Тому немає конфлікту, є різні позиції. Для цього і потрібен діалог в нормальних суспільствах, щоб обговорювати, сперечатися і йти далі шляхами, хай навіть різними, але до однієї мети. Адже мета у них одна.

– Все ж, що має статися, хто має висунути вимоги для того, щоб нинішня грузинська влада почула і випустила Саакашвілі?

– [Його випустили б – ред.], якби зараз була величезна хвиля, як з Навальним, просто це абсолютно непорівнювані випадки. Тут є зрозумілі обвинувачення, є зрозумілі докази. За президентства Саакашвілі були всілякі порушення. Були навіть дуже скандальні справи, в яких його зараз і звинувачують: це вбивство Гиргвліані, напад на Гелашвілі, захоплення телеканалу «Імеді». Цей телеканал тоді звинувачували у спробах повалення влади та антидержавній діяльності. Ці справи є, це не вигадка, це не ілюзія. Питання в тому, що немає незалежного правосуддя. Нинішня влада нічим не краще, певно навіть гірша, адже вони ледарі.