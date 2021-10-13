У МЗС ще не визначилися, як повернути Саакашвілі в Україну

Україна вивчає юридичний бік справи про затримання експрезидента Грузії, громадянина Україн Міхеїла Саакашвілі в Грузії і ще не визначила, яким саме шляхом його можна повернути в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 13 жовтня, відповідаючи на запитання, чи направляла Україна Грузії запит на екстрадицію Саакашвілі.

«Ще раз наголошу, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України. А ми своїх громадян у біді за кордоном не кидаємо. Тому коли буде ухвалене рішення про те, яким саме шляхом рухатися – це не лише може бути екстрадиція – тоді ми вже поінформуємо вас», – заявив міністр.

За його словами, українська сторона підтримує постійний зв’язок із Саакашвілі.

«Адвокати мають до нього доступ, консул має до нього безперешкодний доступ, уже відбулося кілька розмов із ним, де ми з’ясували чітко його позицію, і ми знаємо позицію адвокатів. Зараз ми вивчаємо повністю юридичну сторону цієї справи й обираємо найкращий алгоритм, який будемо застосовувати в цьому випадку», – додав Кулеба.

1 жовтня прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали після того, як він повернувся на батьківщину. Саакашвілі оголосив голодування.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.