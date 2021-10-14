Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав його послання, в якому той закликав громадськість країни до примирення й об’єднання.

Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об’єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.



Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня після того, як він повернувся на батьківщину. Саакашвілі оголосив голодування. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)