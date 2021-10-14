Грузія: тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі з вимогою звільнити Саакашвілі

Тисячі людей зібралися сьогодні на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, передає грузинська служба Радіо Свобода.

Як повідомляє агентство «Новини-Грузія», акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав його послання, в якому той закликав громадськість країни до примирення й об’єднання.

Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об’єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другий тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

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«Черговий реванш і помста морально зруйнують наше суспільство і в кінцевому підсумку зруйнують нашу країну, попереду на нас чекають великі зміни, але для цього ми повинні забути всі образи, відкинути тягар негативних емоцій, тому що без цього країна не може рухатися вперед. Суспільство, в якому люди ображені один на одного, ніколи не ставило свою країну на шлях прогресу, ніколи не створювало нічого цінного і завжди терпіло поразку від власного гніву і агресії», – йдеться в зверненні Саакашвілі.

Експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня після того, як він повернувся на батьківщину. Саакашвілі оголосив голодування.

МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі, який має українське громадянство.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.