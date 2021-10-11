Адвокат Саакашвілі заперечує значне погіршення його здоров’я через голодування

Генеральний директор телеканалу «Мтаварі», адвокат експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніка Гварамія заперечив інформацію про значне погіршення здоров’я політика через голодування, передає грузинська служба Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Напередодні лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе повідомив, що політику складно ходити і дещо важко говорити. Ніка Гварамія після зустрічі з Саакашвілі сьогодні заявив, що не помітив змін, а стан здоров’я ув’язненого стабільний.

Гварамія ознайомив журналістів із заявою Саакашвілі, в якому колишній президент закликає прихильників сконцентруватися на другому турі місцевих виборів. Він має відбутися 30 жовтня.

«Я зроблю все, щоб навіть в умовах голодування дотягнути живим до 30 жовтня», – йдеться в заяві Саакашвілі.

Читайте також: Пенітенціарна служба Грузії: стан Саакашвілі задовільний

Сьогодні політика в Руставській в’язниці навідали його мати Гіулі Аласанія і діти – Ніколоз і Едуард.

Саакашвілі оголосив голодування після того, як його заарештували 1 жовтня та ув’язнили у місті Руставі. Перед арештом він повідомив, що повернувся до Грузії після восьмирічної відсутності.

Його лікар Ніколоз Кіпшидзе сказав у телевізійному інтерв’ю 10 жовтня, що Саакашвілі потребує стаціонарного лікування, оскільки його стан погіршується

Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти додому на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.