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У Києві вимагали звільнення Саакашвілі під посольством Грузії (відео)

У Києві вимагали звільнення Саакашвілі під посольством Грузії (відео)
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У Києві вимагали звільнення Саакашвілі під посольством Грузії (відео)

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13 серпня кілька десятків людей, здебільшого прихильники колишнього президента Грузії, нині громадянина України Міхеїла Саакашвілі, зібралися під стінами грузинського посольства в Україні. Вони звернулися до дипломатичної установи з вимогою звільнити Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти до Грузії на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним. Тим часом Міністерство закордонних справ України повідомляє, що ще не визначилося, як повернути Саакашвілі в Україну.

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