Міхеїл Саакашвілі був заочно засуджений у 2018 році і впродовж останніх років жив в Україні. Минулого місяця він оголосив про плани полетіти до Грузії на місцеві вибори 2 жовтня, попри загрозу ув’язнення, заявивши, що хоче допомогти «врятувати країну» на тлі політичної кризи.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним. Тим часом Міністерство закордонних справ України повідомляє, що ще не визначилося, як повернути Саакашвілі в Україну.