Європейські законодавці закликали до звільнення Саакашвілі з в’язниці

Десятки законодавців, колишніх і чинних політиків із країн Євросоюзу, включно з колишніми президентами Латвії та України, виступили за звільнення з в’язниці колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Його затримання на початку жовтня, відразу після прибуття до Грузії, призвело до загострення політичної ситуації в цій країні.

«Перебування Саакашвілі за ґратами має бути скасовано доти, доки почнуть діяти справедливі юридичні процедури. Грузинська демократія повинна вийти з нинішньої політичної кризи», – йдеться у зверненні.

Відкритий спільний лист європейських законодавців, підписаний 18 жовтня, надісланий керівникам Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту.

Автори звернення вважають, що судова система в Грузії не має громадської довіри, і тому закликають грузинську владу покінчити з політично мотивованим правосуддям.

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Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в Тбілісі. Відразу після цього він оголосив голодування.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.