Особистий лікар: моральне самопочуття Саакашвілі хороше, але йому важко ходити

За словами особистого лікаря експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі Ніколоза Кіпшидзе, моральне самопочуття Саакашвілі хороше, але йому важко ходити і він відчуває слабкість. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода із посиланням на Суспільний мовник Грузії.

За його словами, на даний момент в госпіталізації немає необхідності.

«Моя порада і рекомендація, що консиліум повинен зібратися десь у вівторок. Лікарі повинні сказати, що робити далі», – заявив Кіпшидзе після відвідин Саакашвілі у в’язниці.

З метою аналізу стану здоров’я Михайла Саакашвілі створена багатофункціональна лікарська група.

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Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі був затриманий 1 жовтня в Тбілісі. Відразу після цього він оголосив голодування.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.