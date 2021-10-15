Єлизавета Ясько розповіла про стан здоров’я Саакашвілі після двох тижнів голодування

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, якого затримали 1 жовтня після того, як він повернувся на батьківщину, не збирається припиняти голодування, «тому що це єдиний спосіб довести, що він не винен». Про це заявила в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», народна депутатка України Єлизавета Ясько. Також вона розповіла про стан здоров’я Саакашвілі, який голодує вже два тижні.

– Ви зараз перебуваєте в центрі Тбілісі, наскільки я розумію. Розкажіть, які у вас враження від сьогоднішньої (14 жовтня) акції.

Люди просять звільнити його. А також просять, щоб в Грузії була справедливість і щоб були зміни в політиці

– Все правильно. Враження такі, що сьогодні (14 жовтня – ред.) відбулася унікальна мирна акція на підтримку Міхеїла Саакашвілі. Унікальна вона тим, що, згідно з тим, що я чую від місцевих тут, що на подібну акцію така кількість людей востаннє збиралася 8-9 років тому, коли Міхеїл був ще президентом. І зараз, через роки, це вперше, коли зібралося понад 50 тисяч людей якраз за мною на площі Свободи в Тбілісі, куди люди прийшли, приїхали з різних регіонів Грузії на підтримку Міхеїла Саакашвілі.

Він голодує вже 14 днів. Перебуває у в’язниці. Люди просять звільнити його. А також просять, щоб в Грузії була справедливість і щоб були зміни в політиці. Вони хочуть, щоб другий тур місцевих виборів тут, який відбуватиметься 30 жовтня, щоб вибори пройшли чесно і щоб їхні голоси були захищені, а не вкрадені.

– Лізо, адвокати напередодні заявили, що вони змушені були перервати зустріч із Саакашвілі у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я. Що вам відомо про стан його здоров’я?

Стан його здоров’я вже дуже серйозно погіршився. Він не збирається припиняти голодування. Його особистого лікаря до нього не пускають

– На жаль, це правда. Людина, яка голодує вже два тижні, стан його здоров’я вже дуже серйозно погіршився. Є проблеми різного характеру. Він не збирається припиняти голодування. Бо вважає, що це єдина можливість довести, що він не винен. На жаль, його особистого лікаря до нього не пускають від неділі минулого тижня. Ті лікарі, яких пропонує нинішня влада, зрозуміло, що це люди, які, ймовірно, можуть бути заангажовані. Та важливо, звісно, щоб особисті лікарі мали можливість його відвідати. На жаль, на цей момент їх чомусь не пускають.

– Ви вже двічі були у нього на побаченні в цьому пенітенціарному закладі. Що ви знаєте про його моральний стан?

Він перебуває в хорошому моральному дусі

– Він перебуває в хорошому моральному дусі. Він закликає людей не здаватися, боротися, вірити. Тому що в Грузії, на жаль, я можу це підтвердити, дуже багато розчарування. Люди не вірять в зміни. І той факт, що Міхеїл приїхав сюди, викликає в людей величезну надію. І вони хочуть побачити майбутнє. Та майбутнє можливе тільки тоді, коли, звісно, Міхеїла буде звільнено з в’язниці і будуть зміни в країні.

– Лізо, а як ви потрапляєте в цей заклад? Бо туди, відповідно до законів, можуть потрапити тільки депутати, адвокати, омбудсмани, члени сім’ї.

– Ну, я, по-перше, є депутатом парламенту України.

– Але ж не грузинського.

– По-друге, я – родич, і Консульство України (у Грузії – ред.) робить максимум, щоб наші зустрічі відбувалися. За що я дуже вдячна українській стороні.

– А ріднею – ви розписані?

– Наскільки мені відомо, є певні правила, яка кількість людей, точніше по часу, може із сім’ї його відвідувати. Справді, була мама, були сини. Більше на цей момент нікого не пускають.

14 жовтня тисячі людей зібралися на площі Свободи в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

Як повідомило агентство «Новини-Грузія», акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу «Мтаварі» і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Гварамія зачитав його послання, в якому той закликав громадськість країни до примирення й об’єднання.

Саакашвілі також закликав прихильників опозиції об’єднатися та 30 жовтня проголосувати за кандидатів від «Національного руху», які вийшли у другий тури практично у всіх великих містах Грузії на місцевих виборах.

Перед тим МЗС України повідомило, що викликало керівника посольства Грузії через затримання Саакашвілі, який має українське громадянство.

Президент Зеленський заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, що українська сторона буде займатися питанням видачі Міхеїл Саакашвілі до України «‎різними можливостями».

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров’ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства. Саакашвілі назвав вирок незаконним.