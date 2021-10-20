На телеканалі «UA:Перший» заявили про тиск із боку «персоналу Андрія Єрмака»

Ведуча ток-шоу «Зворотний відлік» на телеканалі «UA: Перший» Мирослава Барчук заявила про тиск із боку Офісу президента України, зокрема, підлеглих керівника цієї структури Андрія Єрмака.

«Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу «Зворотний відлік» у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми. По-перше, офіс президента давно і жорстко контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції «Слуга народу». Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП... По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності «слуг народу» на ефірах», – написала Барчук у фейсбуці пізно ввечері 19 жовтня.

За словами журналістки, 11 жовтня з Офісу президента надійшов «ультиматум», що в програмі на тему енергетичної безпеки «будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні), або жодного». «Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили (депутатку Верховної Ради – ред.) Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП», – вказала Барчук.

Перед ефіром 18 жовтня «з’явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному (позафракційному депутату Верховної Ради –ред.) Гео Леросу».

«Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості, і що це «недотримання журналістських стандартів», – наголосила Мирослава Барчук і назвала ці дії представників влади «загрозою для свободи слова і незалежної журналістики загалом».

В Офісі президента України наразі не коментували висловлювання журналістки. Радіо Свобода намагатиметься отримати в Офісі президента коментар із цього приводу та оприлюднить позицію цієї структури, щойно вона стане публічною.