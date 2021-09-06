В ОПУ просять розібратися, в чому проблема із будівництвом курорту «Боржава», про що розповідали «Схеми»

У Офісі президента України просять Національну інвестиційну раду розібратися із застереженнями щодо будівництва гірськолижного курорту «Боржава» на Закарпатті. Відповідний лист за підписом заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка отримали у своє розпорядження журналісти програми «Схеми», які в одному з розслідувань розповідали про те, що землі, на яких планують звести цей курорт, арештовані в рамках кримінального провадження НАБУ, а офіційного інвестора – австрійця Гернота Ляйтнера перевіряють детективи «на причетність до кримінальних правопорушень».

Журналістське розслідування також виявило, що за будівництвом можуть стояти інтереси впливових політиків із ОПЗЖ Юлії та Сергія Льовочкіних і колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко 5 вересня надіслав лист в Офіс національної інвестиційної ради з проханням розглянути інформацію, надану в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максимом Грищуком «щодо кримінальних правопорушень та застережень, пов’язаних із реалізацією інвестпроекту з будівництва гірськолижного комплексу «Високогірний всесезонний спортивно-туристичний екокластер «Боржава».

У листі Тимошенко попросив «надати до Офісу президента України пропозиції щодо подальшої реалізації цього проекту».

Керівник САП згадав у своєму листі, що 500 земельних ділянок, на яких за участі держави планують побудувати курорт, – арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту. А формальним бенефіціарним власником цих земель є Гернот Ляйтнер – австрієць, який є офіційним інвестором майбутнього проєкту.

Про ці та інші факти йшлося у розслідуванні «Схем», опублікованому у січні 2021 року. Зокрема, що землями на Закарпатті до 2019 року володіла інша фірма того ж австрійця Ляйтнера – Teleferic Holdings, через яку, за даними офіційного слідства, були виведені кошти з держбюджету, призначені для втілення «Олімпійської надії». Цей проєкт мав бути реалізований за президентства Віктора Януковича. Нині Ляйтнер володіє землями через компанію Carpathian Mountain Resort.

Проєкт «Олімпійська надія» так і не був реалізований, зокрема через те, що гроші, призначені на проєкт, були виведені в офшори – що і є предметом розслідування НАБУ. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроект і був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії». Сам Каськів раніше заявляв про необґрунтованість підозри антикорупційних органів.

Офіс президента України Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і голова Офісу Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про перші успішні переговори з австрійцем Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.

«Схеми» також з’ясували , що екскерівник Держінвестпроекту Владислав Каськів причетний до будівництва нового курорту «Боржава» у Карпатах.

Гернот Ляйтнер, Владислав Каськів та родина Льовочкіних залишили без відповіді нові запити журналістів. Раніше на уточнення «Схем», чи вважає австрієць прийнятним вести перемовини і домовлятись про будівництво курорту на землях, незаконне заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні, Ляйтнер відповів: «Я був дуже здивований арештом активів, оскільки це приватна інвестиція і не пов’язана з відмиванням грошей. Ми належним чином приймемо ці, очевидно, політично вмотивовані звинувачення і доведемо, що це перший проєкт гірськолижного курорту в Україні, який розробляється належним чином».

Він також підтверджував, що Владислав Каськів став радником Carpathian Mountain Resort. У свою чергу Каськів раніше також говорив, що «час від часу» спілкується з австрійським інвестором.

Журналісти «Схем» також отримали доступ до листування Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками згаданої австрійської компанії Teleferic Holdings, яка була оформлена на Гернота Ляйтнера.

Журналісти також звертались до ОПУ із питаннями, чи вважають вони прийнятним домовлятись про будівництво курорту на землях, заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні, і вести переговори з особами, які опинились в полі зору правоохоронців та за якими можуть стояти інтереси політиків з ОПЗЖ, але відповідей так і не отримали.