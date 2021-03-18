Курорт у Боржаві: у Зеленського продовжують обговорювати будівництво, попри кримінальну справу – «Схеми»

Офіс президента продовжує обговорювати будівництво гірськолижного курорту «Боржава» на Закарпатті, попри те, що землі, на яких планують його звести, арештовані в рамках кримінального провадження НАБУ, а офіційного інвестора майбутнього курорту австрійця Гернота Ляйтнера перевіряють детективи «на причетність до кримінальних правопорушень». Також за ним можуть стояти інтереси впливових політиків із ОПЗЖ Юлії та Сергія Льовочкіних і колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва – про що повідомляла програма «Схеми».

Під час однієї з сесій форуму «Україна 30», організованого за ініціативи президента Володимира Зеленського, в лютому цього року австрієць Гернот Ляйтнер, який є офіційним інвестором курорту на Закарпатті, публічно представив проєкт.

Зокрема, він заявив: «Зараз ми на високій стадії готовності. Також, враховуючи пріоритет щодо особливої уваги до Карпат, який встановив український президент, ми дещо підвищимо швидкість інвестування».

Юридичний консультант Юрій Чижмарь, з яким австрійський інвестор працює в Україні, повідомив про об’єм інвестицій: «Зараз вже інвестором проінвестовано близько 25 мільйонів євро. І перший етап його реалізації планується приблизно 250-300 мільйонів євро. Це однозначно дуже велика амбітна історія і велика інвестиція для туризму в Україні. І, зрозуміло, без співпраці держави та інвестора дуже важко просуватися».

Водночас під час заходу не згадали про проблемні моменти та кримінальний шлейф в історії згаданого проєкту курорту у Боржаві, йдеться у розслідуванні.

Землі на Закарпатті, якими Гернот Ляйтнер володіє через компанію Carpathian Mountain Resort, частково арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ щодо ймовірного розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроекту.

До 2019 року землями на Закарпатті володіла інша фірма того ж австрійця Ляйтнера – Teleferic Holdings, через яку, за даними офіційного слідства, були виведені кошти з держбюджету, призначені для втілення «Олімпійської надії». Цей проєкт мав бути реалізований за президентства Віктора Януковича, а відповідальним за це на чолі Держінвестпроекту був Владислав Каськів.

Як повідомили журналістам у пресслужбі НАБУ, детективи вивчають причетність самого австрійського інвестора курорту «Боржава» до розкрадання грошей разом із Каськівим.

Окремо вони направили звернення до Офісу президента, в якому попередили, що реалізація цього проєкту може сприяти подальшій легалізації та відмиванню коштів.

«НАБУ поінформувало про факти бекграунду іноземної компанії, іноземного інвестора та про статус земель, на яких планується будівництво гірськолижного курорту Офіс президента, надіславши відповідного листа ще 5 лютого цього року. Сподіваємося, що ці пропозиції будуть розглянуті і враховані під час реалізації цього проєкту», – повідомила речниця бюро Світлана Оліфіра.

Журналісти звернулись до ОП із питаннями, чи вважають вони прийнятним домовлятись про будівництво курорту на землях, заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні, і вести перемовини з особами, які опинились в полі зору правоохоронців та за якими можуть стояти інтереси політиків з ОПЗЖ – зокрема, Владислава Каськіва та родини Льовочкіних. Поцікавились «Схеми» також і тим, якою буде реакція на лист від бюро. На запит від 1 березня в Офісі президента на момент публікації так і не відповіли.

Із цими ж запитаннями журналісти звернулись до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. На що він відповів: «Ідея цього курорту не є новою. Я особисто зустрічався з ініціатором розвитку цього курорту –це австрійський підприємець. Він вже 9 років в Україні. Там дійсно на території самого населеного пункту є куплені в приватну власність земельні ділянки різними юридичними, фізичними особами – різними. Їх купівля відбувалася протягом попередніх 10-15 років. Там, де є застереження до закупівлі, правоохоронні органи займаються. Я, чесно кажучи, не розбирався в кримінальних справах».

Журналісти проєкту «Схеми» також отримали доступ до листування Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками згаданої австрійської компанії Teleferic Holdings, яка була оформлена на Гернота Ляйтнера.

Проєкт «Олімпійська надія» так і не був реалізований, зокрема через те, що гроші, призначені на проєкт, були виведені в офшори – що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010–2014 роках очолював Держінвестпроект і був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії». Сам Каськів раніше заявляв про необґрунтованість підозри антикорупційних органів.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про перші успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту в Боржаві.

«Схеми» також з’ясували , що екскерівник Держінвестпроекту Владислав Каськів причетний до будівництва нового курорту «Боржава» у Карпатах.

Гернот Ляйтнер, Владислав Каськів та родина Льовочкіних залишили без відповіді нові запити журналістів. Раніше на уточнення «Схем», чи вважає австрієць прийнятним вести перемовини і домовлятись про будівництво курорту на землях, незаконне заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні, Ляйтнер відповів: «Я був дуже здивований арештом активів, оскільки це приватна інвестиція і не пов’язана з відмиванням грошей. Ми належним чином приймемо ці, очевидно, політично вмотивовані звинувачення і доведемо, що це перший проєкт гірськолижного курорту в Україні, який розробляється належним чином».

Він також підтверджував, що Владислав Каськів став радником Carpathian Mountain Resort: «Я запросив Владислава Каськіва стати радником проєкту на професійній основі. Ми мали успішний досвід роботи з ним та його командою, коли працювали для українського уряду над розробкою зимових Олімпійських ігор 2022 року. Вони чудово впоралися», – повідомив Гернот Ляйтнер.

У свою чергу Каськів раніше також підтверджував, що «час від часу» спілкується з австрійським інвестором.