Австрієць-інвестор курорту «Боржава» перевіряється на причетність до розкрадання грошей разом з Каськівим – «Схеми»

У Національному антикорупційному бюро підтвердили, що громадянин Австрії Гернот Ляйтнер, з яким Офіс президента веде переговори про будівництво курорту «Боржава» на Закарпатті, наразі перевіряється на можливу причетність до кримінальних правопорушень у рамках розслідування розкрадання коштів Держінвестпроекту, призначених на реалізацію проєкту «Олімпійська надія» Віктора Януковича.

Про це пресслужба бюро повідомила у відповідь на запит журналістів «Схем», які раніше оприлюднили розслідування про те, що новий курорт планують звести на арештованих землях, куплених за, ймовірно, «відмиті» держкошти, а також, що за австрійським інвестором Ляйтнером можуть стояти інтереси впливових політиків з ОПЗЖ – Юлії та Сергія Льовочкіних, та колишнього голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва.

«Детективи в ході розслідування окремого епізоду знайшли докази і встановили, що іноземний інвестор, якій зголосився будувати цей гірськолижний курорт в Закарпатській області, може бути пов’язаний або навіть підконтрольний колишньому керівнику Держінвестпроекту, його родичам та іншим особам (йдеться про Владислава Каськіва, який очолював Держінвестпроект у 2010-2014 роках – ред.)», – заявила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

Як встановили журналісти «Схем», Гернот Ляйтнер тісно пов’язаний із українськими політиками. Ключовий актив під курорт, оформлений на Ляйнера в Україні, – це гектари землі на полонині Боржава в Закарпатті, частина з яких придбана за гроші, виведені з бюджету – за часів Віктора Януковича. За версією детективів НАБУ, виводили гроші протягом 2012-2014 років через Держінвестпроект, який очолював Владислав Каськів.

Гроші були передбачені на реалізацію «Олімпійської надії» Януковича. Але реалізований цей проєкт так і не був, зокрема через те, що держкошти були виведені в офшори – що і є предметом розслідування НАБУ.

За оцінкою детективів , частина офшорних фірм виявилась підконтрольною родичам і наближеним особам самого екскерівника Держінвестпроекту Каськіва, який був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії».

Нині серед підозрюваних у справі щодо розкрадання коштів Держінвестпроекту – рідний брат Владислава Каськіва Олександр Каськів, який у розшуку, та двоюрідний – Олександр Матковський. Сам Владислав Каськів, наразі обвинувачений в іншій справі, обрався депутатом облради від ОПЗЖ на Закарпатті. Владислав Каськів та Олександр Матковський раніше заявляли про необґрунтованість підозри антикорупційних органів.

«Схеми» звернули увагу на одну з компаній, через яку, серед інших, за версією офіційного слідства, частина бюджетних грошей пішла на скуповування закарпатських земель у приватні руки – це австрійська Teleferic Holdings, кінцевим бенефіціарним власником якої був Гернот Ляйтнер.

Згодом компанія Teleferic стала власницею українських фірм, що скупили землю на Закарпатті. У 2019 році замість неї у структуру власності цих компаній ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort. Вона теж оформлена на Гернота Ляйтнера.

Правоохоронці домоглись арешту цих гектарів у Карпатах, щоб у перспективі повернути державі або землю, або домогтися фінансового відшкодування завданих бюджету збитків.

У 2020-му австрієць був представлений як офіційний інвестор нового курорту на Закарпатті. На нараді під керівництвом очільника Офісу президента Андрія Єрмака він презентував цей проєкт .

У коментарі «Схемам» австрієць Гернот Ляйтнер повідомив, що здивований арештом активів – тобто, закарпатської землі. А також підтвердив, що запросив Владислава Каськіва стати радником його компанії Carpathian Mountain Resort.

«Я запросив Владислава Каськіва стати радником проєкту на професійній основі. Ми мали успішний досвід роботи з ним та його командою, коли працювали для українського уряду над розробкою зимових Олімпійських ігор 2022 року. Вони чудово впоралися», – повідомив Гернот Ляйтнер.

Журналісти надіслали австрійцю нові запитання, зокрема, про те, яке джерело фінансування проєкту та яких саме інвесторів і приватних кредиторів він планує також залучити до цього проєкту – про що він сам казав раніше «Схемам». Відповіді від Ляйтнера поки не отримали.

Крім того, журналісти проєкту «Схеми» отримали доступ до листування Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками згаданої австрійської компанії Teleferic Holdings, оформленої у той період на австрійця Ляйтнера.

Ні Юлія Льовочкіна, ні Сергій Льовочкін не відреагували на запит про коментар. Не відповіли на новий запит журналістів і в Офісі президента.