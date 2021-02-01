«Схеми» показали низку майна та активів родини Каськіва у Словаччині

Журналісти програми «Схеми» у співпраці зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка виявили низку майна родини Владислава Каськіва у Словаччині – в тому числі, офіс компанії у Братиславі, на яку оформлені землі на Закарпатті, де планують побудувати курорт під «Олімпіаду Зеленського». Землі, як встановили раніше «Схеми», незаконне заволодіння якими є предметом розслідування у кримінальному провадженні НАБУ.

Словацька компанія Carpathian Mountain Resort, яка через низку українських фірм володіє понад пів тисячею гектарів землі на Закарпатті, де за підтримки Офісу президента Володимира Зеленського мають намір побудувати гірськолижний курорт «Боржава», зареєстрована у центрі Братислави. Як з’ясували журналісти, Владислав Каськів став радником цієї словацької компанії, отримавши широкі повноваження представляти та розвивати проєкт в Україні. А згідно з іншим документом, який опинився у розпорядженні «Схем», датованому листопадом 2019 року, йшлося про майбутні плани взагалі закріпити володіння Carpathian Mountain за Владиславом Каськівим.

За тією ж адресою, де розташований офіс Carpathian Mountain, знаходиться салон краси Vibe Studio, який належить дружині рідного брата Владислава Каськіва – Тетяні.

Втім, коли журналісти навідались туди, з’ясувалось, що цей салон зараз не працює.

Свій бізнес має у столиці Словаччини і сам брат Каськіва – Олександр. Він наразі перебуває в українському розшуку. Згідно з інформацією з місцевого реєстру юросіб, він володіє фірмою, яка надає послуги з оренди нерухомості – Prime Capital.

Як виявили журналісти, реєстрацією як Carpathian Mountain Resort, так і Prime Capital та Vibe Studio займався один і той же словацький юрист – Даніель Григель.

Олександр Каськів є підозрюваним у справі НАБУ щодо розкрадання коштів Держінвестпроекту, коли ним керував його брат Владислав Каськів. За версією офіційного слідства гроші були виведені з держбюджету під виглядом реалізації проекту «Олімпійська надія» Януковича. Владислав Каськів розслідування НАБУ вважає «безперспективним», слідство триває.

Подружжя Тетяни та Олександра Каськівих також має апартаменти в найпрестижнішому районі Братислави. Один квадратний метр у будинку там коштує від 4000 євро – відповідно до даних з місцевих сайтів нерухомості.

У липні 2020 року Офіс президента повідомив , що на Банковій відбулася нарада, на якій обговорювалося створення високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластеру в Карпатах. Проєкт презентував громадянин Австрії Гернот Ляйтнер. Він є директором згаданої словацької Carpathian Mountain Resort, яка володіє пів тисячею гектарів землі на Закарпатті, де планують побудувати новий курорт. Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ.

Журналісти також отримали доступ до листування Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних. Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH. Це одна з компаній, через яку, за версією офіційного слідства НАБУ, були виведені кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проекту «Олімпійська надія-2022». Льовочкіни не відповіли на запит редакції про це листування.

Раніше журналісти видання «Наші Гроші» оприлюднили розслідування, в якому розповіли, що до діяльності Ляйтнера в Україні навколо проєкту курорту Боржава причетна «група Льовочкіна».