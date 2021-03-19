«Олімпійська надія» Януковича: детективи зацікавились Льовочкіними – «Схеми»

Національне антикорупційне бюро перевіряє на причетність до кримінальних правопорушень народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» Юлію та Сергія Льовочкіних у рамках розслідування провадження щодо розкрадання коштів Держінвестпроекту, призначених на реалізацію проєкту «Олімпійська надія» Віктора Януковича.

Про це пресслужба НАБУ повідомила у відповідь на запит журналістів «Схем», які раніше оприлюднили розслідування про ймовірну причетність цих політиків до скупки землі на Закарпатті під Олімпіаду за виведені з бюджету гроші.

Журналісти проєкту «Схеми» проаналізували листування екскерівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, а також особистих помічників та довірених осіб народних депутатів від ОПЗЖ Сергія та Юлії Льовочкіних.

Доступ до вмісту електронних скриньок отримали журналісти OCCRP (Міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності) та надали його «Схемам». Оригінальність цього архіву підтвердили фахівці цієї організації.

Електронні листи, які охоплюють період з 2014 по 2016 роки, з-поміж іншого, свідчать про те, що Юлія Льовочкіна була причетна до управління рахунками австрійської компанії Teleferic Holdings GMBH.

Це одна з компаній, через яку, за версією НАБУ, виводили кошти з державного бюджету, призначені на реалізацію проєкту «Олімпійська надія», коли Держінвестпроектом керував Владислав Каськів.

Проєкт «Олімпійська надія» так і не був реалізований, зокрема через те, що призначені на нього гроші, були виведені в офшори – що є предметом розслідування НАБУ щодо розкрадання та легалізації коштів. Серед підозрюваних у справі – рідний та двоюрідний брати Владислава Каськіва, який у 2010-2014 роках очолював Держінвестпроєкт і був відповідальним за реалізацію «Олімпійської надії».

Опубліковане журналістами листування вказує на те, що Юлія Льовочкіна погоджувала трансфер коштів з компанії Teleferic через латвійський банк на рахунки її дочірніх українських фірм, які витрачали їх на скупку земель на полонині Боржава на Закарпатті – якраз у тій місцині, на якій планувалася реалізація проєкту «Олімпійська надія». Наразі ці землі арештовані в рамках кримінальної справи НАБУ за фактом розкрадання бюджетних коштів Держінвестпроєкту. Це розслідування триває.

Офіс президента Володимира Зеленського відновив цей проєкт, і Андрій Єрмак у липні 2020 року прозвітував про успішні перемовини з австрійським інвестором Гернотом Ляйтнером, який презентував на Банковій проєкт гірськолижного курорту у Боржаві.

Саме на цього австрійця була оформлена компанія Teleferic, включно з періодом, коли рахунками компанії, як свідчить листування, управляли з офісу Юлії Льовочкіної, йшлося у розслідуванні програми «Схеми» у співпраці зі словацьким Центром журналістських розслідувань імені Яна Куцяка.

Наразі компанія Teleferic більше не є власником компаній, що скупили землю на Закарпатті. Замість неї у структуру власності цих фірм ввели словацьку фірму Carpathian Mountain Resort. Вона теж оформлена на австрійця Гернота Ляйтнера.

Юлія та Сергій Льовочкіни залишили без відповіді запити журналістів.

Каськів раніше заявляв про необгрунтованість підозри антикорупційних органів.